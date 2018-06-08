YOUR-ZONE: المسلسل الألماني - الأرجنتيني في المونديال

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كان آخر لقب فازته به الأرجنتين في كأس العالم عام 1986 على حساب ألمانيا الغربية، بهدف لويس بوروتشاغا بعد التعادل بهدفين لمثلهما في المكسيك.

بعد أربع سنوات في مونديال إيطاليا، سارت الأمور بشكلٍ مثالي مع المنتخب الأرجنتيني بقيادة مارادونا حتى المحطة الأخيرة، وتجدد الموعد مع الألمان الذين رفعوا شعار الانتقام، وكان لهم ذلك فنجحوا بتحقيق اللقب بهدف بريمه قبل النهاية بخمس دقائق.

في نسخ 94 و98 و2002 لم يكتب للمنتخبين أن يلتقيا في أي مباراة وكأنهم في مرحلة تهدئة مفروضة، إلى أن نظمت ألمانيا كأس العالم 2006، في تلك النسخة تصدرت الأرجنتين مجموعتها وكذلك الحال مع البلد المستضيف، ثم التقت ألمانيا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، لقاءٌ مزج بذكريات الماضي ورغبة الفوز من كلا الطرفين. سيطر التعادل على مجريات المباراة وبعد الاحتكام إلى ضربات الجزاء لم ينجح لاعبو "التانغو" بتسجيل سوى ضربتين، ليكون طريق العبور سالكاً امام "المانشافات" للفوز بكأس العالم.

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