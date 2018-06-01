ويعد لاعب الوسط "الهداف"، المعار من سندرلاند الانكليزي إلى رين الفرنسي من أهم لاعبي المنتخب التونسي الذي يريد ترك بصمة في روسيا حيث سيواجه بلجيكا وانكلترا وبنما في المجموعة السابعة.

لكن مسؤولي منتخب تونس قالوا إنه يعاني من شد في عضلات الفخذ وسيغيب عن مباراة تركيا الودية اليوم الجمعة في جنيف بعدما غاب أيضاً عن التعادل 2-2 مع البرتغال في براغا يوم الثلاثاء الماضي.

ويتدرب الخزري (27 عاماً) وحيداً في معسكر منتخب تونس في لوزان بسويسرا. ولم يخض أي مباراة منذ نهاية نيسان/أبريل وغاب عن آخر ثلاث مباريات لرين في الدوري الفرنسي.

وتلتقي تونس مع إسبانيا في مباراتها الودية الأخيرة يوم السبت القادم.

وتعرض المنتخب التونسي لانتكاسة بالفعل بعد إصابة صانع اللعب يوسف المساكني والمهاجم طه ياسين الخنيسي، وسيغيب الاثنان عن كأس العالم التي تنطلق في 14 حزيران/ يونيو.

