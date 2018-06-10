وصول المنتخب المصري ونجمه صلاح الى روسيا



وهبطت طائرة المنتخب الساعة الواحدة وعشر دقائق بتوقيت العاصمة غروزني، ونزل منها المدرب الارجنتيني هكتور كوبر وبعده لاعبو منتخب الفراعنة.

وقال ايهاب لهيطة مدير المنتخب لوكالة فرانس برس "لقد كانت رحلة جيدة، الفريق جاهز لخوض المنافسة ومعنوياته مرتفعة".

ويستهل منتخب مصر، بطل افريقيا سبع مرات، مشاركته الثالثة في كأس العالم بعد 1934 و1990 ضد الاوروغواي بطلة 1930 و1950 الجمعة المقبل في ايكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 حزيران/يونيو الحالي في سان بطرسبورغ، قبل انهائه منافسات المجموعة الاولى بلقاء عربي ضد المملكة العربية السعودية في 25 منه في فولغوغراد.

وتواجد بعض المشجعين والصحافيين في حرم المطار الصغير، وقال زعور ابوبكاروف (39 عاما) القادم من بلجيكا لقضاء عطلته لفرانس برس "مصر بلد عريق يعود تاريخه الى آلاف السنين. وأنا أحب محمد صلاح لكن اشجع تشلسي في انكلترا ومنتخب بلجيكا في المونديال لاني أحمل جنسيتها".

بجانبه، ارتدى قريبه يوسف حزبولاتوف (34 عاما) الموظف في المصرف المركزي قميص مانشستر يونايتد الانكليزي، لكنه ايضا يرى في "صلاح لاعبا مميزا"، بيد انه عجز التقاط صورة معه في ظل الاجراءات المشددة.

اجراءات مشددة

وخرج اللاعبون من باب جانبي في ظل اجراءات امنية مشددة وتواجد عناصر الجيش والشرطة، واستقلوا حافلة كتب عليها الشعار المعتمد "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا"، متجهين الى مقر اقامتهم في فندق "ذا لوكال" الذي انتهى العمل به قبل اسابيع قليلة باستثمار إماراتي ويبعد نحو 10 كيلومترات عن المطار.

ويجري المنتخب المصري تمارينه على ملعب "أحمد أرينا" الذي يبعد نحو 500 متر عن الفندق، وسيفتح ابوابه امام الجماهير في تدريبه الاول الاحد الذي شهد هطول امطار غزيرة بعد هبوط الطائرة برغم الحرارة المرتفعة (28 درجة مئوية).

وقد عدلت الشركة الراعية للمنتخب الرسومات الخاصة باللاعبين على الطائرة الرسمية، بعد انتهاء الازمة بين الاتحاد المحلي وصلاح، بسبب وضع صورته بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك تقوم برعاية اللاعب.

وكان منتخب الفراعنة خاض السبت تمرينه الاخير على استاد القاهرة أمام حضور تم تحديده من قبل قوى الامن بخمسة آلاف متفرج، وذلك بعد ان استقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبهم بـ"القتال لتحقيق حلمهم واسعاد الشعب".

وتواجد في التمارين صلاح (25 عاما) هداف ليفربول وافضل لاعب في الدوري الانكليزي الذي خضع لفترة علاج في اسبانيا، بعد خروجه من نهائي دوري ابطال اوروبا مصابا بكتفه اثر تدخل عنيف من مدافع ريال مدريد الاسباني سيرخيو راموس في نهاية أيار/مايو الماضي، قال بعدها الاتحاد المحلي ان فترة غيابه لن تزيد عن ثلاثة اسابيع.

وقال طبيب المنتخب محمد ابو العلا الاحد في تصريح تلفزيوني ان مصير مشاركة صلاح في المباراة الاولى "سيتحدد في اليومين المقبلين.. لن ندفع به الا في حال شفائه تماما".

وعن خوض المباراة الاولى بعد انتهاء فترة الصيام اضاف "فيزيولوجيا قد لا يكون الامر سهلا، لكنه وضع قائم ويجب ان نتأقلم معه".

ويسافر المنتخب المصري قبل يومين من موعد مبارياته الى المدينة المضيفة ويعود في اليوم التالي، باستثناء مباراة الاوروغواي التي يعود فيها بالليلة عينها بسبب موعد المباراة المبكر (الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي).

واختتم منتخب مصر استعداداته للمونديال، بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي صفر-3 الاربعاء على استاد الملك بودوان في بروكسل، في غياب صلاح. وأهدرت مصر تقدمها أمام برتغال كريستيانو رونالدو وخسرت 1-2 في 23 اذار/مارس الماضي، ثم سقطت أمام اليونان صفر-1 بعدها باربعة ايام. وفي 25 ايار/مايو الماضي، عادل الفراعنة مضيفهم الكويتي 1-1، قبل ان يتعادلوا مجددا مع كولومبيا سلبا مطلع الشهر الحالي في مدينة برغامو الايطالية.

ولم تنجح الشيشان، إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية ذات الاغلبية المسلمة، باستضافة مباريات المونديال الذي ينطلق الخميس المقبل في موسكو، لكنها عوضت باستقبال منتخب مصر ونجمه الذي يتعافى من اصابة قوية بكتفه، تعرض لها في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد المتوج ريال مدريد الاسباني في 26 ايار/مايو الماضي.



