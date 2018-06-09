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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

وصول المنتخب السعودي إلى سان بطرسبورغ

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وصل المنتخب السعودي لكرة القدم السبت إلي مدنية سان بطرسبورغ، مقر إقامته خلال مشاركته في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو.

REUTERS

وغادرت بعثة "الأخضر" السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن، إلى روسيا للمشاركة  في العرس العالمي.

وأشارت صفحة المنتخب على "تويتر" إلى حالة من التفاؤل سادت أوساط البعثة قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر.

ومني المنتخب السعودي خلال تحضيراته للمونديال بأربع هزائم آخرها أمام ألمانيا 1-2، بعد أن سقط أمام بلجيكا برباعية نظيفة، وأمام إيطاليا 1-2، وأمام البيرو 3-صفر.

وحقق "الأخضر" فوزاً يتيماً على اليونان 2-صفر، لكن مدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أكد أنه "جاهز تماماً" لمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية الخميس المقبل "بعد الأداء الجيد الذي قدمه  أمام ألمانيا بطلة العالم". 

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