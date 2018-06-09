وصول المنتخب السعودي إلى سان بطرسبورغ

وغادرت بعثة "الأخضر" السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن، إلى روسيا للمشاركة في العرس العالمي.

وأشارت صفحة المنتخب على "تويتر" إلى حالة من التفاؤل سادت أوساط البعثة قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر.

ومني المنتخب السعودي خلال تحضيراته للمونديال بأربع هزائم آخرها أمام ألمانيا 1-2، بعد أن سقط أمام بلجيكا برباعية نظيفة، وأمام إيطاليا 1-2، وأمام البيرو 3-صفر.

وحقق "الأخضر" فوزاً يتيماً على اليونان 2-صفر، لكن مدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أكد أنه "جاهز تماماً" لمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية الخميس المقبل "بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام ألمانيا بطلة العالم".