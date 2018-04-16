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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

هل يغيب جبريل سيديبيه عن "الديوك" في المونديال؟

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أكد موناكو الإثنين إصابة مدافعه الدولي جبريل سيديبيه في ركبته اليمنى خلال اللقاء الذي خسره نادي الإمارة الأحد أمام باريس سان جيرمان 1-7، ما قد يهدّد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2018.

AFP

 

وقال موناكو في بيان على موقعه الالكتروني إنّ "التقييم الأولي يؤكد إصابة في الركبة اليمنى لجبريل سيديبيه. نحن في طور مواصلة التقييم".

وإذا أظهرت الفحوص الإضافية وجود التواء حاد في ركبة سيديبيه، مع أو دون تمزق في الأربطة الصليبية، ستصبح مشاركة المدافع مع المنتخب الفرنسي في مونديال الصيف المقبل في روسيا مهددة.

وفرض سيديبيه (25 عاماً) نفسه أساسياً في مركز الظهير الأيمن في المباريات الأخيرة للمنتخب الذي دافع عن ألوانه في 15 مباراة حتى الآن.

ويعتبر مدافع شتوتغارت الألماني الشاب بنجامان بافار (22 عاماً) بديل سيديبيه في مركز الظهير، بعدما استدعاه المدرب ديدييه ديشان إلى المنتخب في المباريات التحضيرية لمونديال روسيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، طرح اسم ماتيو ديبوشي الذي لم يدافع عن ألوان المنتخب منذ أيلول/سبتمبر 2015، للسفر مع "الديوك" إلى روسيا في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع سانت إتيان هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يعلن ديشان تشكيلته النهائية للمونديال في 15 أيار/مايو، قبل نحو شهر من انطلاق المنافسات (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).

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