نيمار يعود من الاصابة "أفضل مما كان متوقعًا"

وقال فابيو ماهسيريدجيان من مقر تمارين المنتخب البرازيلي في تيريسوبوليس قرب ريو دي جانيرو "لقد حقق تقدمًا جيداً. يتدرب كل يوم. يمكنني حتى القول أن تطوره كان أفضل من المتوقع".

وبدأت تحضيرات منتخب البرازيل رسمياً لخوض غمار كأس العالم في روسيا 2018 الاثنين مع وصول نيمار برفقة عدد من اللاعبين إلى مقر التمارين في تيريسيبوليس. ووصل نيمار إلى مقر التدريب بطائرة مروحية مع زميله في سان جيرمان تياغو سيلفا ودوغلاس كوستا وريناتو أغوستو.

ويكتمل نصاب المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم خمس مرات (رقم قياسي) في 28 أيار/مايو بعد انضمام مارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وروبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي) الذين يستعدون للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في كييف.

وسينضم الثلاثي إلى صفوف المنتخب في لندن حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه إلى روسيا.

وبدأت التمارين رسمياً الأربعاء بعدما خصص اليومان الأولان للفحوص الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة.

وأكد مدير المنتخبات البرازيلي إيدو غاسبار أن نيمار سيكون في جاهزيته التامة لخوض المباراة الأولى في كأس العالم في روسيا.

وقال غاسبار في مؤتمر صحافي في مقر تدريب المنتخب "المعدون البدنيون متفائلون وبحسب معلوماتهم نحن واثقون من أنه (نيمار) سيكون في كامل جاهزيته البدنية للمباراة الأولى في 17 حزيران/يونيو (ضد سويسرا) ليس فقط على الصعيد البدني فحسب بل المعنوي أيضاً".

وكان أغلى لاعب في العالم في انتقاله من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف العام 2017، قد تعرض لكسر في مشط القدم خلال مباراة ضد مرسيليا في الدوري المحلي في 25 شباط/فبراير، وخضع لعملية جراحية في البرازيل في الثالث من آذار/مارس. ولم يخض نيمار (26 عاماً) أي مباراة منذ ذلك الحين واكتفى بتدريبات في صفوف سان جيرمان لأيام قبل العودة إلى البرازيل.

وكشف الأربعاء طبيب المنتخب رودريغو لسمر الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، أن الأخير "يستعيد حركاته المعتادة تدريجيًا".

أضاف "الخطوة التالية هي التدريب الجماعي الكامل ثم خوض المباريات. نقوم بكل شيء ممكن من أجل أن يشعر بالراحة".

وسيقف نيمار على مدى جهوزيته في المباراتين الوديتين المقررتين ضد كرواتيا في الثالث من حزيران/يونيو، ثم ضد النمسا في العاشر منه، قبل أن يبدأ "سيليساو" مشواره الروسي بعدها بسبعة أيام.

وأشار لسمر إلى أن جناح يوفنتوس الإيطالي دوغلاس كوستا قد يغيب عن المباراتين الوديتين بسبب "إصابة عضلية بسيطة".