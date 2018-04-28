نيمار يتعافى بالشكل المطلوب وسيُشارك في المونديال

وقال لاسمر لموقع "غلوبو ايسبورتي" البرازيلي "نيمار يتعافى بأفضل طريقة ممكنة. إنه يعمل بجهد كبير وتوقعاتنا هي أنه سيصل جاهزا بأفضل طريقة لكي يتمكن من المشاركة بشكل ممتاز في التمارين الخاصة بكأس العالم".

وكان النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني، قد أعلن الأسبوع الماضي انه سيخضع لفحص جديد في 17 أيار/مايو لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الثالث من آذار/مارس، لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى تعرض له خلال مباراة ضد مرسيليا أواخر شباط/فبراير.

وقال في حدث ترويجي في ساو باولو "الفحص الاخير سيكون في 17 ايار/مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، مضيفاً "ليس هناك تاريخ محدد، ولكن لكي أمنحكم تاريخا تقريبيا، فسوف أُعلن موعد قدرتي على العودة الى اللعب في 17 ايار/مايو".

ويخوض المنتخب البرازيلي معسكرا تدريبيا بين 21 و27 ايار/مايو في تيريسوبوليس (ولاية ريو دي جانيرو)، لكن لاسمر اعترف بأن ابتعاد نيمار عن الملاعب منذ شباط/فبراير يعني أنه يحتاج في البداية الى برنامج لياقة مخصص في الفترة التي تسبق نهائيات كأس العالم.

وتابع "نحتاج لتحسين لياقته البدنية لأنها تراجعت على الأرجح. اللاعبون الذين يتعافون من الاصابات يستحقون تقييما فرديا لتصميم أفضل استراتيجية لهم".

وكشفت تقارير فرنسية الأسبوع الماضي أن أغلى لاعب في العالم سيعود الى العاصمة الفرنسية حيث مقر ناديه باريس سان جرمان، في أيار/مايو المقبل.

وأوردت صحيفة "ليكيب" ان عودة اللاعب الدولي متوقعة في "منتصف أيار/مايو على أبعد تقدير"، للمشاركة في احتفالات ناديه بإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة.

أما اذاعة "ار ام سي" فأشارت الى ان هذه العودة متوقعة "في مطلع أيار/مايو"، حيث سيواصل نيمار مرحلة التأهيل بعد العملية التي أجراها، بمساعدة اثنين من أخصائيي العلاج الفيزيائي في العاصمة الفرنسية.

وأتت هذه التقارير بعد ساعات من نشر نيمار عبر حسابه على موقع "انستاغرام"، شريطا مصورا قصيرا يظهر خلاله وهو يمشي من دون استخدام عكازين يعتمد عليهما منذ إجراء العملية الجراحية.