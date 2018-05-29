نوير يعود الى الملاعب في ودية ألمانيا والنمسا السبت

وصرح المشرف على تدريب حراس المرمى في "المانشافت" الحارس الدولي السابق أندرياس كوبكه "مانويل سيلعب، لا شيء يحول دون ذلك".

وأضاف في تصريحات على هامش معسكر المنتخب في ايبان بمنطقة تيرول الايطالية "هذه هي المباريات التي يحتاج اليها. انها اختبار حقيقي. بعد ذلك، سنقرر ما اذا كانت الامور تسير بشكل جيد".

واستدعى مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف لوف 27 لاعبا الى المعسكر الاعدادي بينهم اربعة حراس للمرمى منهم نوير، الا انه سيضطر الى استبعاد أربعة لاعبين منهم حارس للمرمى بحلول 4 حزيران/يونيو، وهو الموعد الأقصى لإعلان التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا، للمشاركة في المونديال بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وغاب نوير (32 عاما) منذ أيلول/سبتمبر بعد عملية جراحية بسبب كسر في القدم اليسرى، علما انه غاب قبل ذلك لأشهر بسبب إصابة مماثلة. ولم يخض نوير سوى أربع مباريات منذ نيسان/أبريل 2017.

ولعب نوير للمرة الأولى أمس الاثنين لفترة نصف ساعة ضد منتخب ألمانيا للشباب دون 20 عاما (فاز المنتخب الاول 7-1)، وسيلعب الاربعاء شوطا كاملا ضد المنتخب الشاب نفسه.

ورأى كوبكه ان "مانويل يحتاج الى مثل هذه المباريات كي يستعيد لياقته بنسبة 100%. انها تساعده على استعادة ثقته بنفسه"، مضيفا "خلال التدريب، لم نلمس اي فارق، كأنه لم يتوقف" عن اللعب.

وعودة نوير قائد المنتخب، ستعيد حارس برشلونة الاسباني مارك-اندريه تير شتيغن الى مقاعد الاحتياط بعدما قام بالمهمة اساسيا لنحو عام. واكد كوبكه انه اجرى محادثات مع الاخير بهذا الشأن في حضور لوف.

واوضح "انه (تير شتيغن) يعرف الوضع. مانويل هو قائد المنتخب بطل العالم. اننا نحاول فعل كل شيء من أجل ان تسير الامور في صالحه. من الواضح ان مارك-اندريه يريد ان يلعب، لكنه يستطيع إدارة هذا الموقف".

واذا اعتمد نوير في التشكيلة الرسمية، سيكون على الارجح حارس باريس سان جيرمان كيفن تراب أحد اللاعبين الاربعة الذين سيتم استبعادهم، فيما يبقى تير شتيغن وحارس باير ليفركوزن بيرند لينو على مقاعد البدلاء.

