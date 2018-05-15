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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

نوير في تشكيلة ألمانيا الأولية

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استدعى مدرب ألمانيا يواكيم لوف، حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الغائب منذ أشهر للتعافي من الإصابة، إلى التشكيلة الأولية المؤلفة من27 لاعباً تحضيراً لنهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.​​​​​​​

AFP

وضمت اللائحة التي أعلنها لوف الثلاثاء، ثلاثة حراس آخرين هم مارك أندريه تير شتيغن من برشلونة الإسباني وبيرند لينو حارس باير ليفركوزن الألماني وحارس باريس سان جيرمان الفرنسي كيفن تراب.

وسيكون أحد هؤلاء الحراس الأربعة، خارج التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعباً، والتي من المقرر أن يتم الاعلان عنها بحلول الرابع من حزيران/يونيو المقبل كحد أقصى، قبيل انطلاق منافسات المونديال الروسي المقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وضمت تشكيلة ألمانيا إضافة إلى حراس المرمى:

خط الدفاع: جيروم بواتينغ - هوميلس – كيميتش - نيكلاس شولي (بايرن ميونيخ) – مارفيان بلاتينهارت (هيرتا برلين) – أنطونيو روديغير (تشيلسي الإنكليزي)– ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) هيكتور (كولن) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط والهجوم: جوليان براندت (باير ليفركوزن) - جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)– ماريو غوميز (شتوتغارت) – ليون غورتزكه (شالكه) – إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)– سامي خضيرة (يوفنتوس الإيطالي) - توني كروس (ريال مدريد الإسباني) – توماس مولر (بايرن ميونيخ) – مسعود أوزيل (أرسنال الإنكليزي) – نيلس بيترسن (فرايبورغ) – ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) – سيباستيان رودي (بايرن ميونيخ) – ليروي ساني (مانشستر سيتي) – تيمو فيرنر (لايبزيغ).

وكما كان متوقعاً سيطر نجوم بايرن ميونيخ على التشكيلة التي تستعد للذهاب إلى كأس العالم عقب فوزهم بلقب الدوري الألماني والفارق الكبير بين نتائج البافاري وبقية فرق الدوري الألماني.

وكان من المفاجئ بعض الشيء حضور اسم رودي وغوميز في الوقت الذي غاب به اسم محمد داوود وأمين يونس وفاغنر عن القائمة.

 

منتخب ألمانيا يواكيم لوف مانويل نوير
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