نجاح جماهيري ملفت للمباراة الافتتاحية لكأس العالم روسيا FIFA 2018

محمد أنور قلمامي - ملعب لوجنيكي (موسكو)

تصوير - سامر الرجال

امتلأت مدرجات ملعب « لوجنيكي » حتى آخرها في مشهد رائع يوحي بنجاح جماهيري للنسخة الحادية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم.

وهبّت الجماهير منذ ساعات الصباح الباكر على استاد لوجنيكي أو « مفخرة » روسيا كما يطلق عليه من قبل الصحفيين الروس.

وتميزت عملية دخول الجماهير بسلاسة كبيرة رغم العدد الهائل من الأنصار الذين توافدوا لمشاهدة افتتاحية مونديال 2018.

وكانت الأجواء قبل، أثناء وبعد المباراة رائعة مما يوحي بنجاح بقية مجريات البطولة الأهم في العالم التي ستكون أكثر تشويقاً مع تقدم أدوارها.

ورافقت نهاية مباراة المنتخب الروسي ونظيره السعودي والتي انتهت على نتيجة مفاجئة بفوز الأول على الثاني بخماسية نظيفة احتفالات كبيرة.

وغادرت الجماهير الروسية ملعب "لوجنيكي" نحو "الساحة الحمراء" وبقية المناطق المخصصة للجماهير للاحتفال بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلادها بشكل غير متوقع.