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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مونديال 2018: موسكو ترفع الحظر عن الصحافي الألماني زيبيلت

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أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء أن روسيا المضيفة لكأس العالم في كرة القدم 2018، وافقت على منح سمة دخول لهايو زيبيلت بعد رفضها بداية السماح بدخول الصحافي العامل في القناة الحكومية الألمانية، والذي كان أول من كشف وجود فضيحة منشطات كبرى في الرياضة الروسية.

AFP


وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس عبر تويتر "أعلمنا الطرف الروسي بأن هايو زيبيلت يستطيع دخول البلاد من أجل كأس العالم".

وشدد على أن حكومته "ستواصل العمل من أجل صحافة حرة".

وكانت الحكومة الألمانية دعت الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح لمواطنها بدخول البلاد لتغطية نهائيات المونديال، بعدما رفضت موسكو منحه سمة دخول باعتباره "أحد الأشخاص غير المرغوب فيهم".

كما شدد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في بيان الاثنين، أن "حرية الصحافة هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الفيفا، ونسعى دائما إلى توفير أفضل الظروف الممكنة لممثلي الوسائل الإعلامية لتغطية كل أحداث الفيفا".


 

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