مونديال 2018: موسكو ترفع الحظر عن الصحافي الألماني زيبيلت



وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس عبر تويتر "أعلمنا الطرف الروسي بأن هايو زيبيلت يستطيع دخول البلاد من أجل كأس العالم".

وشدد على أن حكومته "ستواصل العمل من أجل صحافة حرة".

وكانت الحكومة الألمانية دعت الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح لمواطنها بدخول البلاد لتغطية نهائيات المونديال، بعدما رفضت موسكو منحه سمة دخول باعتباره "أحد الأشخاص غير المرغوب فيهم".

كما شدد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في بيان الاثنين، أن "حرية الصحافة هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الفيفا، ونسعى دائما إلى توفير أفضل الظروف الممكنة لممثلي الوسائل الإعلامية لتغطية كل أحداث الفيفا".



