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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مونديال 2018: منتخب بنما يتعرض للسرقة في أوسلو

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تعرض منتخب بنما لكرة القدم للسرقة أثناء خوضه مباراة ودية أمام النرويج في أوسلو هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت الشرطة النرويجية الخميس.

AFP

 

ونشر اتحاد بنما على "تويتر" "تمت سرقة ثلاث غرف لمنتخب بنما في أوسلو، النرويج. الشرطة النرويجية في مكان الحادث وهي تبحث عن أدلة".

وأشارت الشرطة الى أن قيمة المسروقات تبلغ نحو 53 ألف يورو (62 ألف دولار) وقد تمت سرقتها من ثلاث غرف في فندق في أوسلو. واستخدم السارقون بطاقة مغناطيسية قديمة أو مسروقة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة أسلوغ روهني أن السرقة حصلت على الأرجح أثناء خوض منتخب بنما مباراته أمام النرويج التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (1-صفر) الأربعاء.

وأتت المباراة ضمن استعدادات بنما لخوض مونديال روسيا 2018 (14 يونيو-15 يوليو)، حيث يشارك المنتخب في المجموعة السابعة إلى جانب انكلترا وبلجيكا وتونس.

وتخوض بنما مباراتها الاولى في المونديال أمام بلجيكا في سوتشي في 18 يونيو، بينما تلعب في اليوم ذاته انكلترا ضد تونس.

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