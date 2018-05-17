مونديال 2018: مانيه يقود تشكيلة السنغال

وباستثناء حارس المرمى كاديم نداي، تضم التشكيلة السنغالية 22 لاعباً يحترفون اللعبة خارج القارة السمراء، منهم سبعة في الدوري الفرنسي، ومثلهم في الدوري الانكليزي الممتاز، أما باقي اللاعبين فيخوضون منافسات الدوري الإيطالي (3) والبلجيكي (2) والتركي (2) والالماني (1).

وتشارك السنغال للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثامنة مع بولندا وكولومبيا واليابان. ويخوض المنتخب الإفريقي مباراته الأولى ضد بولندا في 19 حزيران/يونيو، وبعده اليابان في 24 منه، وكولومبيا في 28.

تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)، كاديم نداي (هورويا الغيني)، ألفرد غوميس (سبال الايطالي).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الايطالي)، لامين غساما (أنطاليا سبور التركي)، كارا مبودج (أندرلخت البلجيكي)، موسى واغيه (أوبن البلجيكي)، يوسف سابالي (بوردو الفرنسي)، ساليو سيس (فالنسيين الفرنسي)، ساليف سانيه (هانوفر الألماني).

الوسط: باب أليوني نداي (ستوك سيتي الانكليزي)، إدريس غانا غاي (إيفرتون الانكليزي)، شيخو كوياتي (وست هام الانكليزي)، شيخ ندوي (برمنغهام الانكليزي)، ألفرد نداي (وولفرهامبتون الانكليزي).

الهجوم: ساديو مانيه (ليفربول الإنكليزي)، كيتا بالدي (موناكو الفرنسي)، ديافرا ساخو (رين الفرنسي)، موسى كوناتيه (أميان الفرنسي)، إسماعيل سار (رين الفرنسي)، مباي نيانغ (تورينو الإيطالي)، موسى سو (بورصا سبور التركي)، ماميه بيرام ضيوف (ستوك الانكليزي).