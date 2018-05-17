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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مونديال 2018: مانيه يقود تشكيلة السنغال

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سيكون مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه، أبرز الأسماء في تشكيلة اللاعبين الـ 23 التي أعلنها مدرب منتخب بلاده أليو سيسيه الخميس، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الشهر المقبل.

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وباستثناء حارس المرمى كاديم نداي، تضم التشكيلة السنغالية 22 لاعباً يحترفون اللعبة خارج القارة السمراء، منهم سبعة في الدوري الفرنسي، ومثلهم في الدوري الانكليزي الممتاز، أما باقي اللاعبين فيخوضون منافسات الدوري الإيطالي (3) والبلجيكي (2) والتركي (2) والالماني (1).

وتشارك السنغال للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثامنة مع بولندا وكولومبيا واليابان. ويخوض المنتخب الإفريقي مباراته الأولى ضد بولندا في 19 حزيران/يونيو، وبعده اليابان في 24 منه، وكولومبيا في 28.                 

تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)، كاديم نداي (هورويا الغيني)، ألفرد غوميس (سبال الايطالي).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الايطالي)، لامين غساما (أنطاليا سبور التركي)، كارا مبودج (أندرلخت البلجيكي)، موسى واغيه (أوبن البلجيكي)، يوسف سابالي (بوردو الفرنسي)، ساليو سيس (فالنسيين الفرنسي)، ساليف سانيه (هانوفر الألماني).

الوسط: باب أليوني نداي (ستوك سيتي الانكليزي)، إدريس غانا غاي (إيفرتون الانكليزي)، شيخو كوياتي (وست هام الانكليزي)، شيخ ندوي (برمنغهام الانكليزي)، ألفرد نداي (وولفرهامبتون الانكليزي).

الهجوم: ساديو مانيه (ليفربول الإنكليزي)، كيتا بالدي (موناكو الفرنسي)، ديافرا ساخو (رين الفرنسي)، موسى كوناتيه (أميان الفرنسي)، إسماعيل سار (رين الفرنسي)، مباي نيانغ (تورينو الإيطالي)، موسى سو (بورصا سبور التركي)، ماميه بيرام ضيوف (ستوك الانكليزي).

المنتخب السنغالي ساديو مانيه
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