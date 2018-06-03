مونديال 2018 - مارتينيز مطالب بالكثير مع بلجيكا

وقد يكون لقرار استبعاد هذا النجم المحبب إلى قلب الجمهور البلجيكي، أثر كبير على مشاركة "الشياطين الحمر" في المونديال، لأن المطلوب من المدرب البالغ 44 عاماً والذي تزخر تشكيلته باللاعبين الموهوبين، الوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي الذي بلغه سلفه مارك فيلموتس في مونديال 2014 في البرازيل وكأس أوروبا 2016 في فرنسا.

وقال الدولي السابق فيليب ألبير الذي يعمل حالياً كمعلق رياضي، أن "مارتينيز أدار ظهره لـ 95% من المشجعين البلجيكيين" باستبعاد ناينغولان.

ولا يملك مارتينيز سجلاً ناصعاً كلاعب وكمدرب، ومثل في الحالتين أندية متوسطة أو متواضعة دون أن يحقق نجاحاً كبيراً يذكر. وسبق له كلاعب أن دافع عن ألوان سرقسطة (إسبانيا)، ويغان، ولسال، سوانسي سيتي وتشستر سيتي (إنكلترا)، ومذرويل (اسكتلندا).

وكمدرب، اقتصرت مسيرته على أندية أنكليزية هي سوانسي (2007-2009) وويغان (2009-2013) الذي قاده إلى لقب كأس إنكلترا عام 2013، قبل الانتقال إلى إيفرتون حيث بقي حتى عام 2016.

وحققت بلجيكا نتائج بارزة في التصفيات الأوروبية، فتصدرت المجموعة التاسعة دون خسارة (8 انتصارات وتعادلان)، وجمعت 28 نقطة من 30 ممكنة، وسجل لاعبوها 43 هدفاً. وفي المونديال، ستكون بلجيكا في المجموعة السابعة مع إنكلترا وبنما وتونس.

ومنذ أن أولاه الاتحاد البلجيكي ثقته، عجل مارتينيز في وضع منظومة جديدة جريئة من خلال الاعتماد على ثلاثة مدافعين والرهان على الهجوم مع أعطاء هامش واسع من الحرية للاعبين من العيار الثقيل مثل كيفن دي بروين وإدين هازار وروميلو لوكاكو.

ووعد مارتينيز بأن يتعلم سريعاً إحدى اللغات الثلاث التي ينطق بها السكان المحليون، إلا أنه لا يزال لا يتقن أياً منها، ما يثير انتقادات الصحافة.

ورأى المراقبون أن مارتينيز لن يستمر طويلاً في منصبه، لكنه حصل مؤخراً على تمديد عقده حتى 2020. ويبقى مصير الإسباني معلقاً بنتائج "الشياطين الحمر" في المونديال، وقد يكون قرار استبعاد ناينغولان مكلفاً له.