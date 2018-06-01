مونديال 2018: غيريرو "المحارب" يعود لقيادة البيرو في النهائيات

ونجح غيريرو هذا الأسبوع في نيل حق المشاركة مع بلاده في مونديال روسيا، وذلك بعدما كسب الاستئناف المقدم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية التي قررت تعليق عقوبة الايقاف المفروضة عليه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه.

وقال المدرب السابق بيرسي روخاس لوكالة فرانس برس "تواجد باولو يمنحنا خيارا اضافيا في الهجوم ومعه لدينا فرص واقعية لعبور دور المجموعات".

أضاف "مع باولو و(المهاجم الآخر جيفرسون) فارفان، بتنا متسلحين بشكل جيد في خط المقدمة لأنهما لاعبان من طراز عالمي. معهما، لدينا قوة هجومية لا تحظى بها تشكيلات أخرى".

سيكون "المقاتل" البالغ من العمر 34 عاما، مفتاحا أساسيا لمنتخب بلاده العائد الى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ 36 عاما.

هو أفضل هداف في التشكيلة البيروفية مع 33 هدفا في 87 مباراة دولية منذ تشرين الأول/اكتوبر 2004. كان حاسما في التصفيات الأميركية الجنوبية، اذ قاد بلاده لخوض الملحق ضد بطل أوقيانيا (نيوزيلندا)، بانتزاع التعادل من ركلة حرة ضد كولومبيا.

ولد غيريرو في حي تشوريوس في جنوب العاصمة ليما، في عائلة تتعامل مع كرة القدم بعشق أقرب الى الايمان. ويقول "لذلك، أول مرة لمست فيها كرة القدم كان أبلغ من العمر عاما واحدا. عندما أصبحت في السادسة، انضممت الى فريق (أليانسا ليما)، ومنذ ذلك الحين كنت اعتقد انني سأصبح لاعبا كبيرا، ولم أشك أبدا بذلك".

انضم في 2004 الى بايرن ميونيخ الالماني، وخاض معه خلال عامين 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، قبل الانتقال الى هامبورغ في 2006. من ألمانيا، انتقل الى البرازيل بعد ستة أعوام، ودافع بداية عن ألوان كورينثيانس، وفلامنغو منذ العام 2015.