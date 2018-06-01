مونديال 2018: غاريكا "النمر" الذي أعاد البيرو الى النهائيات

قال المدرب البالغ 60 عاما في مؤتمر صحافي "لا أعرف ما إذا كنا سنفوز بكأس العالم، لا أعرف كيف سيكون مستوانا، ولكن ما يمكنني قوله هو اننا سنكون مستعدين لتقديم أقصى ما يمكن".

في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أكد غاريكا ان "هدفنا هو محاولة التأهل عن مجموعتنا، حتى وان كان الامر صعبا جدا لكننا سنحاول"، معتبرا انه قادر على الفوز في كل المباريات بالتشكيلة التي في حوزته، والتي تقلت جرعة دعم كبيرة بعودة قائدها المهاجم باولو غيريرو الى صفوفها، بعد قرار من القضاء السويسري بعد فوزه باستئناف تقدم به ضد عقوبة إيقاف بحقه.

وتلعب البيرو في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب الدنمارك (تلاقيها في 16 حزيران/يونيو) وفرنسا (21) واستراليا (26).

وتولى غاريكا الذي كان يلقب بـ "النمر" خلال مسيرته كلاعب، مهمة الاشراف على منتخب البيرو في 2015.

ومع ان المنتخب بدأ التصفيات بشكل سيء، راهن غاريكا على الدماء الجديدة عبر ضم اللاعبين الشباب من الأندية المحلية لاعطاء دفع لتشكيلة المنتخب الذي نال البطاقة الأخيرة الى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نيوزيلندا في ملحق بين خامس ترتيب أميركا الجنوبية وبطل أوقيانيا.

وتوقع لاعب المنتخب البيروفي السابق بيري روخاس في تصريح لفرانس برس ان يكون الفريق قادرا على تحقيق المفاجأة في المونديال.

وأوضح "منح غاريكا المنتخب الاستقرار والاداء السهل. ولاعبو البيرو يؤمنون الآن بفرصتهم على ارض الملعب".

واذا كان غاريكا قد بدأ مسيرته عام 1978 مع بوكا جونيورز وتنقل في أكثر من مركز على أرض الملعب، الا انه كمدرب يركز على الهجوم ويصر على الأداء الجماعي.

ويأمل غاريكا في محو آثار الخيبة الكبرى في مسيرته عندما استبعد من تشكيلة الارجنتين في مونديال 1986 على رغم أدائه الحاسم في التصفيات، ليغيب بذلك عن التشكيلة التي أحرزت اللقب بقيادة دييغو مارادونا.

ويقول غاريكا عن تلك المرحلة "بكيت كما لو أنني مجرم مدان".