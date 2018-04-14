العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مونديال 2018: عشب ملعب سامارا وصل... أخيرا

Reuters

قبل نحو شهرين على انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، تلقى ملعب سامارا أنباء جيدة السبت، مع وصول شاحنات من ألمانيا تنقل العشب الذي من المقرر ان يغطي أرضيته، بعد تأخير دام أشهرا.

ووصلت 12 شاحنة محملة بلفائف من العشب الذي كان ينمو في ألمانيا الى حرم الملعب السبت، بينما نشرت الادارة المحلية للمنطقة التي تقع فيها المدينة، صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسع تجهيزات عرفت باسم "الشمس الاصطناعية" خارج حرم الملعب.

وأوضح المسؤولون الروس ان هذه التجهيزات ستعلق فوق أرض الملعب بعد مد العشب، وتوفر له إضاءة وحرارة كافية لتثبيته في مكانه.

وأوضحت الادارة ان هذه "الشموس الاصطناعية" ستقوم بـ "تدفئة العشب بما يتيح له الاعتياد على طبيعة التربة في سامارا بأسرع وقت ممكن".

وتخوض روسيا سباقا مع الوقت لاتمام كل الأعمال الضرورية في وقت مريح قبل انطلاق المونديال المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

ومن المقرر ان يستضيف ملعب سامارا المعروف باسم "فولغا ريفر ستاديوم"، أول مباراة على أرضه في 17 حزيران/يونيو بين كوستاريكا وصربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وعانى الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، من سلسلة مشاكل وتأخير في أعمال البناء. وتأمل السلطات الروسية في إقامة أول مباراة تجريبية على أرضه في 28 نيسان/أبريل الحالي.
                  
                  

السابق مونديال 2018: جراحة للمساكني ف
اقرأ
مونديال 2018: جراحة للمساكني في الولايات المتحدة تؤكد حرمانه النهائيات
التالي