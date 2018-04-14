مونديال 2018: عشب ملعب سامارا وصل... أخيرا

ووصلت 12 شاحنة محملة بلفائف من العشب الذي كان ينمو في ألمانيا الى حرم الملعب السبت، بينما نشرت الادارة المحلية للمنطقة التي تقع فيها المدينة، صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسع تجهيزات عرفت باسم "الشمس الاصطناعية" خارج حرم الملعب.

وأوضح المسؤولون الروس ان هذه التجهيزات ستعلق فوق أرض الملعب بعد مد العشب، وتوفر له إضاءة وحرارة كافية لتثبيته في مكانه.

وأوضحت الادارة ان هذه "الشموس الاصطناعية" ستقوم بـ "تدفئة العشب بما يتيح له الاعتياد على طبيعة التربة في سامارا بأسرع وقت ممكن".

وتخوض روسيا سباقا مع الوقت لاتمام كل الأعمال الضرورية في وقت مريح قبل انطلاق المونديال المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

ومن المقرر ان يستضيف ملعب سامارا المعروف باسم "فولغا ريفر ستاديوم"، أول مباراة على أرضه في 17 حزيران/يونيو بين كوستاريكا وصربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وعانى الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، من سلسلة مشاكل وتأخير في أعمال البناء. وتأمل السلطات الروسية في إقامة أول مباراة تجريبية على أرضه في 28 نيسان/أبريل الحالي.



