مونديال 2018: تشكيلة صربيا دون ناستاسيتش المصاب

وأصيب ناستاسيتش في ركبته اليمنى في نيسان/أبريل خلال مباراة لفريقه شالكه الألماني، لكن كرستاييتش وضعه ضمن قائمة أولية من 27 لاعبا أعلنها في 24 أيار/مايو، آملاً بتعافيه.

ويقود التشكيلة الصربية صاحب الخبرة لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي، نيمانيا ماتيتش، والشاب الواعد سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (23 عاماً) الذي قدم موسماً رائعاً مع لاتسيو الإيطالي.

وسينتقل المنتخب الصربي في عطلة نهاية الأسبوع إلى النمسا حيث سيقابل تشيلي في 4 حزيران/يونيو، ثم بوليفيا في 9 منه استعداداً لنهائيات المونديال.

وأوقعت القرعة صربيا في المجموعة الخامسة إلى جانب البرازيل وسويسرا وكوستاريكا.



وهنا اللاعبون الـ 23:

لحراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش (بارتيزان بلغراد)، بردراغ رايكوفيتش (ماكابي)، وماركو دميتروفيتش (إيبار الاسباني)

للدفاع: ألكسندر كولاروف (روما الإيطالي)، أنطونيو روكافينا (فياريال الإسباني)، ميلان روديتش (النجم الأحمر بلغراد)، برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، أوروس سباييتش (كراسنودار الروسي)، ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن الالماني)، دوسكو توسيتش (غوانغجو)، ونيكولا ميلنكوفيتش (فيورنتينا الايطالي).

للوسط: نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكا ميليفوييفيتش (كريستال بالاس الانكليزي)، ماركو غروييتش (ليفربول)، دوشان تاديتش (ساوثمبتون الانكليزي)، اندريا زيفكوفيتش (بنفيكا البرتغالي)، فيليب كوستيتش (هامبورغ الالماني)، نيمانيا رادونييتش (النجم الاحمر بلغراد)، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (لاتسيو الايطالي) وآدم لياييتش (تورينو الايطالي)

للهجوم: الكسندر ميتروفيتش (نيوكاسل الانكليزي)، الكسندر برييوفيتش (باوك سالونيكي اليوناني) ولوكا يوفيتش (بنفيكا البرتغالي).

