مونديال 2018: بيتزي يشرح أسباب الخسارة

وفي مؤتمره الصحافي بعد المباراة، قال بيتزي رداً على سؤال عن أسباب الخسارة الثقيلة في افتتاح المونديال الروسي، قال "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنها المباراة الأولى أو لأننا لعبنا ضد البلد المضيف ولكننا لم نفعل ما كنا نرغب في لقيام به. المنتخب الروسي لم يضطر إلى إخراج كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز. علينا أن نستعيد توازننا وننسى الأمر الآن".

وعن احتمال إقالته من قبل الاتحاد السعودي بسبب هذه النتيجة، قال بيتزي الذي تولى مهامه قبل أشهر فقط من كأس العالم "لدي فلسفتي وأبذل قصارى جهدي. هناك حالات لا أستطيع السيطرة عليها. أنا أثق بعملي، وأثق باللاعبين، وأعتقد حقاً أننا سنقدم الأفضل في المباراة القادمة".

أضاف "لقد شاهدت تطورات منذ بدأنا العمل. مباراة اليوم ليست مرجعاً. والآن ما يجب القيام به، هو الاستعداد للمباراة المقبلة. أن نبقى إيجابيين".

ورداً على سؤال عما إذا كان "الأخضر" مستعداً بما يكفي للمباراة، قال "أعتقد أننا وصلنا مستعدين. تحضرنا بشكل جيد، أظهر اللاعبون أنهم مستعدون للعب في نهائيات كأس العالم. صحيح أننا لم نفعل ما فعلناه في السابق. لقد قمت بالطبع بتحليل خصمنا، وعرفنا كيف سيلعبون، وروسيا لم تفعل شيئاً لمفاجأتنا. أعتقد أن أداءنا الضعيف هو الذي يفسر النتيجة السيئة، وليس أدائهم الجيد".

أضاف "لقد لعبوا مثلما خاضوا مبارياتهم الست الأخيرة. كنا نعرف نقاط قوتهم، لكن شباكنا استقبلت هدفاً سريعاً، أعتقد أنه فاجأنا. لكنني لم أتفاجأ بروسيا".

وشدد المدافع أسامة هوساوي على أهمية المباراتين المتبقيتين أمام الأوروغواي ومصر في المجموعة الأولى، معتبراً أنه "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، الأمور مازالت في أيدينا."