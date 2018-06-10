مونديال 2018: بوفون، بايل، ألفيش: التشكيلة الأساسية لأبرز الغائبين

ويشكل الثلاثي إلى جانب لاعبين آخرين التشكيلة الأساسية لنجوم سيغيبون عن العرس الكروي.



لحراسة المرمى: بوفون (ايطاليا)



كان يحلم باعتزال اللعب دولياً بعمر الـ40 بعد مشاركة في نهائيات كأس العالم لكن فريقه فشل في تخطي الملحق ضد السويد ليغيب عن النهائيات للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

يعتبر بوفون أسطورة في بلاده بعد أن خاض 176 مباراة دولية مع الاتزوري وقاده إلى اللقب العالمي عام 2006 في ألمانيا. وقال بوفون إثر فشل فريقه في التأهل وهو يبكي : "أنا أسف، أنا أسف، أنا أسف، ليس لأجلي بل لأجل كرة القدم لأننا فشلنا".



للدفاع: دانيال الفيش (البرازيل)، بونوتشي وكييليني (ايطاليا)، غلام (الجزائر)



لم يكن ينقص داني ألفيش سوى اللقب العالمي لكي يضيفه إلى سجله المدهش من الألقاب، بيد ان الظهير البرازيلي (35 عاماً) تعرض لاصابة بالغة في ركبته استدعت خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن النهائيات التي كانت فرصته الأخيرة على الأرجح لخوض كأس العالم.

من جانبه، فإن ظهير نابولي الجزائري فوزي غلام فيجسد غيابه فشل المنتخبات الأفريقية المرشحة للتأهل لا سيما بعد بلوغ منتخب بلاده الدور ثمن النهائي في النسخة الأخيرة في البرازيل، ووسط وجود كبير لمنتخبات أفريقيا الشمالية وهي مصر وتونس والمغرب في نسخة روسيا 2018. اما قلبا دفاع منتخب ايطاليا ليوناردو بونوتشي (31 عاما) وجورجي تشيليني (33 عاما) اللذان يجسدان الانضباط التكيتيكي للكرة الايطالية، فلن تسنح لهما الفرصة في مواجهة اخطر مهاجمي العالم.



للوسط: مساكني (تونس)، فيدال (تشيلي) وبيانيتش (البوسنة)



كان يمكن أن يكون أحد نجوم مونديال 2018 لكنه تعرض لإصابة قاسية في ركبته ليندثر بالتالي حلم التونسي يوسف المساكني أبرز مهاجمي منتخب بلاده.

ولم يتردد مدربه نبيل معلول بالقول عن غياب المساكني "بالنسبة الى الكرة التونسية، هو بمثابة ميسي للأرجنتين ورونالدو للبرتغال. عندما لا يكون هنا يصبح الأمر مأساوياً".

اما التشيلي آرتور فيدال والبوسني ميراليم بيانيتش، فلم يتمكنا من المساهمة في تأهل منتخبيهما إلى النهائيات.

كانت البوسنة نجحت في بلوغ نهائيات مونديال 2014، في حين كانت تشيلي قاب قوسين أو أدنى من إخراج البرازيل الدولة المضيفة قبل أربع سنوات ولم تخسر أمامها سوى بركلات الترجيح في ثمن النهائي، علماً بأنّ المنتخب الأميركي الجنوبي كان قد تغلب على إسبانيا حاملة اللقب 2-صفر في دور المجموعات.





للهجوم:اريين روبن (هولندا)، كريم بنزيمة (فرنسا)، بايل (ويلز)



كان المنتخب الويلزي أحد اكتشافات كأس اوروبا 2016 عندما بلغ نصف النهائي وخسر أمام البرتغال التي توجت بطلة لاحقاً، بيد أنّ المنتخب الويلزي فشل في البناء على ذلك الإنجاز واكتفى بالمركز الثالث في التصفيات المؤهلة إلى نسخة روسيا 2018.

أما بالنسبة الى الفرنسي كريم بنزيمة، فإنّ تتويجه بدوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة في مسيرته لم يغير أي شيء في خيارات مدرب فرنسا ديدييه ديشان الذي وصف عدم استدعاء مهاجم ريال مدريد بأنه ضرورة "لتوازن" الفريق.

اما الجناح الهولندي المخضرم اريين روبن (33 عاماً)، ففوت فرصة امكانية الصعود الى منصة التتويج للمرة الثالثة تواليا بعد ان حل منتخب بلاده وصيفا عام 2010 وثالثا عام 2014.

وسيغيب المنتخب الهولندي للمرة الثانية عن بطولة كبيرة بعد عدم تأهله أيضاً إلى كأس أوروبا قبل سنتين في فرنسا.



البدلاء:



يان اوبلاك (حارس/سلوفينيا)، أنطونيو فالنسيا (ظهير/الاكوادور)، كميل غليك (مدافع/بولندا)، ماتيا ناستاسيتش (مدافع/صربيا)، اليكس أوكسلايد تشامبيرلاين (لاعب وسط/انكلترا)، ديميتري باييت (لاعب وسط/فرنسا)، مانويل

لانزيني (لاعب وسط/الأرجنتين)، ساني (جناح/ألمانيا)، ألكسيس سانشيز (جناح/تشيلي)، بييار إيميريك أوباميانغ (مهاجم/الغابون)، إدين دجيكو (مهاجم/البوسنة)، ماورو إيكاردي (مهاجم/الأرجنتين)

