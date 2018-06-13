مونديال 2018: انكلترا تمنع الـ"هوليغنز" من السفر إلى روسيا

مونديال 2018: منع أكثر من ألف "مشاغب" إنكليزي من الوصول الى روسيا

وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا الأربعاء أشارت فيه الى إن هيئة أوامر الحظر الكروي - وهي قسم من وزارة الداخلية - أمرت 1312 مشجعاً "هوليغنز" من حاملي جوازات سفر، تسليمها إلى الشرطة الأسبوع الماضي.

وتظهر آخر الأرقام الصادرة الأربعاء أن السلطات الأمنية في إنكلترا وويلز قد صادرت 1.254 جواز سفر.

ومن المقرر أن يسافر نحو عشرة آلاف من مشجعي انكلترا إلى روسيا من أجل تشجيع المنتخب الوطني في النهائيات التي تنطلق الخميس.

وجاء في البيان أن "هذا (1254 جوازاً) يمثل 96% من الناس الذين هم حالياً عرضة للحظر الكروي ويحملون جواز سفر...".

وتهدف السلطات البريطانية الى تجنب ما حصل من أعمال شغب بين المشجعين الروس والإنكليز في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال كأس أوروبا 2016.

وستحتفظ الشرطة بجوازات السفر حتى نهائي كأس العالم في 15 يوليو/تموز بغض النظر عما إذا كانت إنكلترا ستصل إلى المباراة النهائية أم لا.

وأعرب نيك هيرد، وزير الشرطة ومكافحة الحرائق، عن رضاه لأن رحلة مشجعي كرة القدم في روسيا لن تعكر من قبل "المشاغبين"، مضيفا "كأس العالم مهرجان كرة القدم ولا مكان للعنف أو الفوضى".

وأوضح أن "نظام الحظر الكروي في المملكة المتحدة فريد من نوعه ويعني أن الناس العازمون على التسبب بالمشاكل في روسيا سيبقون في منازلهم. أنا ممتن لقوات الشرطة لاتخاذ إجراءات الإنفاذ اللازمة لضمان أن هؤلاء المشاغبين لن يكونوا قادرين على تعكير البطولة على المشجعين الحقيقيين".

وتفرض المحاكم أوامر الحظر الكروي ويمكن أن تستمر لمدة تصل الى 10 أعوام، ومخالفة أمر المنع جريمة جنائية يمكن أن تؤدي الى غرامة تصل الى 5 آلاف جنيه استرليني وحكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

بالإضافة إلى أوامر الحظر، سيتم نشر الشرطة في الموانىء البريطانية الرئيسية خلال كأس العالم لمنع مثيري الشغب المعروفين من السفر الى روسيا قبل وأثناء البطولة.

الى جانب ذلك، سيكون هناك وجود للشرطة البريطانية في روسيا، حيث يقود مارك روبرتس، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، فريقا من زملائه سيتواجدون في روسيا للعمل مع نظرائهم الروس لتوفير الحماية للمشجعين الإنكليز.

ويقام المونديال وسط توتر حاد بين المملكة المتحدة وروسيا، على خلفية تحميل لندن لموسكو المسؤولية عن تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين عثر عليهما فاقدي الوعي اثر تعرضهما لغاز الاعصاب في سالزبري بجنوب غرب انكلترا في 4 اذار/مارس.

واتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل وابنته واتخذت سلسلة عقوبات ضد روسيا شملت طرد دبلوماسيين وتجميد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين، إضافة الى مقاطعة مونديال 2018 على المستوى الرسمي.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية في وقت سابق رعاياها الراغبين في التوجه الى روسيا من مخاطر التعرض لمضايقات بعد تصاعد التوتر، داعية إياهم إلى "اليقظة".

وأضافت "اذا كنتم حاليا في روسيا أو ستتوجهون اليها في الأسابيع المقبلة، ينصح بالتيقظ وتجنب التعليق علنا على التطورات السياسية الاخيرة".

كما حثت الشرطة الإنكليزية مشجعي المنتخب الوطني الذين سيسافرون الى روسيا على عدم رفع علم بلادهم، تخوفا من ان يعتبر هذا الأمر استفزازا لأصحاب الضيافة، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين.