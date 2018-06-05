مونديال 2018 - الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم

من الألقاب الخمسة للبرازيل إلى الأهداف الـ 16 للألماني ميروسلاف كلوسه، من الشاب نورمان وايتسايد إلى "العجوز" روجيه ميلا، تحفل كأس العالم لكرة القدم بالأرقام القياسية التي قد يسقط بعضها في مونديال 2018 في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

الأرقام الجماعية

* 21 مشاركة: المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي يشارك في النسخ الـ 21 من كأس العالم، منذ 1930 وحتى 2018، علماً إن نسختي 1942 و1946 من البطولة العالمية لم تقاما بسبب الحرب العالمية الثانية.

* 5 ألقاب: يحمل "السيليساو" البرازيلي الرقم القياسي في عدد الألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002). ألمانيا هي الوحيدة القادرة على معادلة هذا الرقم في حال احتفاظها بلقبها، علما انها توجت أربع مرات (1954، 1974، 1990، 2014). إيطاليا أيضاً متوجة أربع مرات (1934، 1938، 1982، 2006)، ألا أنها تغيب عن مونديال روسيا.

* 7 مباريات بين البرازيل والسويد: تحمل هذه المواجهة الرقم القياسي في عدد اللقاءات بين منتخبين في كأس العالم. أبرزها نهائي 1958 (5-2) للمنتخب الأميركي الجنوبي. لم تحقق السويد أي فوز، واكتفت بتعادلين بنتيجة 1-1 في دور المجموعات عام 1978 و1994. يحتمل أن يلتقي المنتخبان لمرة ثامنة في ثمن نهائي 2018 حيث يلعب أول المجموعة الخامسة (تضم البرازيل) مع ثاني السادسة (تضم السويد).

* 3 مباريات نهائية بين ألمانيا والأرجنتين: كان المنتخبان الأكثر تقابلاً في المباريات النهائية. فازت الأرجنتين في النهائي الأول (3-2) عام 1986، بينما تفوقت ألمانيا في الثاني (1-صفر) عام 1990، والثالث (1-صفر بعد التمديد) عام 2014.

* 9 أهداف هو أكبر فارق في عدد الأهداف خلال مباراة في كأس العالم، وسجل مرتين: في 1974 عندما فازت يوغسلافيا على زائير (الكونغو الديمقراطية حالياً)، (9-صفر)، وعام 1982 عندما تغلبت المجر على السلفادور 10-1. في الأدوار الاقصائية، تحمل البرازيل الرقم القياسي مرتين: في الأولى عندما فازت 7-1 على السويد في الدور النهائي لمونديال 1950، وفي الثانية بالاتجاه المعاكس عندما سقطت أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي 2014 على أرضها.

* "ريمونتادا": استطاع منتخبان الفوز في مباريات كأس العالم بعد تخلفهما بنتيجة صفر-3. النمسا على سويسرا (7-5) في ربع نهائي 1954، والبرتغال على كوريا الجنوبية (5-3) في ربع نهائي 1966 بعدما سجل النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف).

* 12 هدفاً: الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، سجل في مباراة النمسا وسويسرا (7-5) في ربع نهائي 1954.

الأرقام الفردية

* 5 مشاركات في كأس العالم: يتقاسم ثلاثة لاعبين الرقم القياسي في عدد المشاركات في المونديال، بينهم حارسان هما المكسيكي أنطونيو كارباخال (بين 1950 و1966) والإيطالي جانلويجي بوفون (بين 1998 و2014). الإيطالي كان يحلم بمشاركة سادسة والانفراد بالرقم القياسي، إلا أن غياب إيطاليا للمرة الأولى منذ 60 عاماً حرمه هذا الانجاز. اللاعب الثالث الذي شارك خمس مرات هو الألماني لوثار ماتيوس (1982-1998).

* 25 مباراة: لوثار ماتيوس هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في المونديال (25 مباراة). اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات والمشارك في مونديال 2018 هو الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو (16).

* 11 ثانية هو الوقت الذي احتاجه التركي هاكان سوكور لتسجيل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، وذلك في مباراة المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية لمضيفة لمونديال 2002 مع اليابان، وانتهت بفوز تركيا 3-2.

* 42 عاماً: أصبح الكاميروني روجيه ميلا أكبر هداف في كأس العالم عندما سجل في سن الـ 42 وشهر واحد وثمانية أيام، في المباراة التي خسرتها بلاده 1-6 في مونديال 1994 في الولايات المتحدة. كان ميلا قد سجل أربعة أهداف عندما كان في سن الـ 38 في مونديال ايطاليا 1990.

الحضري على موعد مع التاريخ

* 43 عاماً: الحارس الكولومبي فريد موندراغون هو أكبر لاعب (في كل المراكز) يشارك في المونديال عندما خاض غمار مباراة كولومبيا-اليابان في مونديال 20147 وانتهت بفوز منتخب بلاده 4-1، وكان يبلغ من العمر 43 عاماً وثلاثة أيام. الرقم مهدد بالسقوط في حال مشاركة الحارس المصري عصام الحضري مع منتخب الفراعنة، علماً أنه يبلغ من العمر حالياً 45 عاماً (ولد في 15 كانون الثاني/يناير 1973).

* 17 عاماً: الايرلندي الشمالي نورمان وايتسايد هو أصغر لاعب يشارك في المونديال حيث كان بعمر 17 سنة وشهر واحد و10 أيام عندما تعادل منتخب بلاده سلباً مع يوغوسلافيا في مباراته الأولى ضمن مونديال 1982.

* خماسية: الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي سجله لاعب في إحدى مباريات كأس العالم، حققه الروسي أوليغ سالينكو في الدور الأول من مونديال 1994 في الولايات المتحدة ضد الكاميرون. انتهت المباراة 6-1.

* ثلاثية: "الملك" البرازيلي بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج باللقب العالمي ثلاث مرات (1958، 1962، 1970).

* 16: أفضل هداف بالاجمال في كأس العالم هو كلوزه الذي سجل 16 هدفاً في أربع مشاركات (2002، 2006، 2010، و2014)، متقدماً على البرازيلي رونالدو (15 هدفاً)، والألماني غيرد مولر (14) والفرنسي جوست فونتين (13)، علماً أن الأخير يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة وحيدة، لكونه سجل كل أهدافه في مونديال 1958.

الألماني توماس مولر الذي يشارك مع منتخب بلاده في 2018، يحمل في رصيده 10 أهداف في كأس العالم.

* 3: سجل أربعة لاعبين حتى الآن ثلاثة أهداف في النهائي، ويبقى الإنكليزي جيف هيرست الوحيد الذي سجل "هاتريك" في مباراة واحدة عام 1966 عندما توجت إنكلترا باللقب الوحيد في مسيرتها. سجل ثلاثة أهداف في مونديالين البرازيليان بيليه (1958 و1970) وفافا (1958 و1962)، والفرنسي زين الدين زيدان (1998 و2006). اللاعب الوحيد الذي سجل في النهائي والمشارك في مونديال 2018 هو الإسباني أندريس أنييستا (2010)، فيما يغيب ماريو غوتسه صاحب الهدف الوحيد في مرمى الأرجنتين في 2014، عن تشكيلة ألمانيا في المونديال الروسي.