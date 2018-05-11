مونديال 2018: إسبانيا ترجئ الإعلان عن التشكيلة حتى 21 أيار/مايو

وكان من المتوقع أن يكشف النقاب عن تشكيلة أبطال 2010 في 18 ايار/مايو، لكن لوبيتيغي قرر على الأرجح تأجيل الإعلان لما بعد انتهاء الدوري المحلي الذي يختتم في 19 و20 منه، وذلك بهدف تجنب ضم لاعبين مصابين.

وأشار الاتحاد الإسباني الى "أن مدرب المنتخب الوطني خولن لوبيتيغي سيكشف عن تشكيلة اللاعبين الذين سيشكلون الفريق المشارك في كأس العالم المقبلة خلال مؤتمر صحافي يعقد اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا (11,00 ت غ)"، من يوم الإثنين الواقع في 21 ايار/مايو.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في النهائيات الروسية بمباراة نارية في 15 حزيران/يونيو ضد البرتغال بطلة أوروبا في سوتشي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم ايضا ايران والمغرب.

ولم يعرف عدد اللاعبين الذي سيشكلون التشكيلة الأولية للمنتخب الإسباني قبل تقليصها الى 23 لاعبا، علما بأن فيسنتي دل بوسكي استدعى 30 لاعبا قبل مونديال 2014 الذي ودعته اسبانيا من الدور الأول، فيما ضم الى التشكيلة الأولية لكأس أوروبا 2016 (خرجت اسبانيا من الدور الثاني).

ويلعب "لا فوريا روخا" مباراتين استعداديتين قبل النهائيات تجمعاه بسويسرا وتونس في 3 و9 حزيران/يونيو على التوالي.