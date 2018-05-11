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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مونديال 2018: إسبانيا ترجئ الإعلان عن التشكيلة حتى 21 أيار/مايو

أرجأ مدرب المنتخب الإسباني خولن لوبيتيغي الإعلان عن تشكيلته لنهائيات مونديال روسيا 2018 لثلاثة أيام حتى 21 ايار/مايو، وذلك بحسب ما أعلن الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.

Reuters

وكان من المتوقع أن يكشف النقاب عن تشكيلة أبطال 2010 في 18 ايار/مايو، لكن لوبيتيغي قرر على الأرجح تأجيل الإعلان لما بعد انتهاء الدوري المحلي الذي يختتم في 19 و20 منه، وذلك بهدف تجنب ضم لاعبين مصابين.

وأشار الاتحاد الإسباني الى "أن مدرب المنتخب الوطني خولن لوبيتيغي سيكشف عن تشكيلة اللاعبين الذين سيشكلون الفريق المشارك في كأس العالم المقبلة خلال مؤتمر صحافي يعقد اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا (11,00 ت غ)"، من يوم الإثنين الواقع في 21 ايار/مايو.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في النهائيات الروسية بمباراة نارية في 15 حزيران/يونيو ضد البرتغال بطلة أوروبا في سوتشي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم ايضا ايران والمغرب.

ولم يعرف عدد اللاعبين الذي سيشكلون التشكيلة الأولية للمنتخب الإسباني قبل تقليصها الى 23 لاعبا، علما بأن فيسنتي دل بوسكي استدعى 30 لاعبا قبل مونديال 2014 الذي ودعته اسبانيا من الدور الأول، فيما ضم الى التشكيلة الأولية لكأس أوروبا 2016 (خرجت اسبانيا من الدور الثاني).

ويلعب "لا فوريا روخا" مباراتين استعداديتين قبل النهائيات تجمعاه بسويسرا وتونس في 3 و9 حزيران/يونيو على التوالي.

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