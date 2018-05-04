مونديال 2018: إرجاء إعلان التشكيلة الفرنسية الى 17 أيار/مايو

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة تأجيل الاعلان عن اللائحة الرسمية لمنتخب بلاده المشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل من 15 أيار/مايو الحالي الى 17 منه، لاتاحة المجال للاعبين الفرنسيين للتركيز على نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي يقام في 16 من الشهر نفسه.

وأوضح الاتحاد الفرنسي ان هذا القرار "اتخذ لعدم زعزعة استعدادات اللاعبين الفرنسيين" المعنيين بالمباراة النهائية التي تجمع بين مرسيليا الفرنسي واتلتيكو مدريد الاسباني المقررة في مدينة ليون في 16 ايار/مايو.

واضاف بيان للاتحاد الفرنسي ان اعلان المدرب ديدييه ديشان للائحة اللاعبين الـ 23 المشاركين في مونديال (من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو) واللاعبين الاحتياطيين سيتم "في اطار نشرة متلفزة في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت الفرنسي على قناة تي اف 1 يليه مؤتمر صحافي في قاعة الاجتماعات بالقناة".

ويدافع ثلاثة فرنسيين عن ألوان أتلتيكو هم المهاجمان انطوان غريزمان وكيفن غاميرو والمدافع لوكاس هرنانديز وحالاتهم مختلفة كون الاول متأكد من استدعائه للمونديال باعتباره قائدا لخط الهجوم، بينما يملك الثاني حظوظا ضئيلة في ظل المنافسة القوية في خط الهجوم والامر ذاته بالنسبة للثالث الذي استدعي للمرة الاولى في آذار/مارس الماضي للمنتخب.

ويملك مرسيليا مجموعة من اللاعبين الدوليين ابرزهم حارس المرمى ستيف مانداندا والجناح فلوريان توفان ولاعب الوسط المهاجم ديميتري باييت.

واوقعت القرعة فرنسا في المجموعة الثالثة الى جانب استراليا (16 حزيران/يونيو) والبيرو (21 منه) والدنمارك (26 منه).

وتخوض فرنسا 3 مباريات دولية ودية قبل المونديال امام جمهورية ايرلندا في 28 الحالي على ملعب فرنسا في باريس، وايطاليا في الاول من حزيران/يونيو في نيس، والولايات المتحدة في التاسع منه في ليون.