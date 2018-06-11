موناكو يزف بشرى سارة لمنتخب بولندا قبل المونديال

وقال موناكو مساء الإثنين: "بعد الفحوص التي أجريت اليوم (الاثنين) ونظراً إلى التطور الإيجابي، منح موناكو كاميل غليك الإذن بالانضمام إلى المنتخب البولندي".

وعانى المدافع البالغ 30 عاماً من إصابة في كتفه تعرض لها خلال التمارين في الرابع من حزيران/يونيو.

وتخوف البولنديون من عدم مشاركته معهم في نهائيات روسيا التي تنطلق الخميس بمباراة البلد المضيف والسعودية.

وحتى أنّ رئيس الاتحاد البولندي للعبة الأسطورة زبيغنييف بونييك غرّد في الخامس من الشهر الحالي بأنّ غليك لا يملك "أية فرصة" لخوض المونديال كونه يحتاج إلى الراحة "ستة أسابيع على أقل تقدير".

وفي المونديال الروسي، سيتواجه مع رفيقي الدرب في موناكو السنغالي كيتا بالديه في 19 حزيران/يونيو، والكولومبي راداميل فالكاو في 24 منه قبل اختتام منافسات المجموعة الثامنة ضد اليابان في 28 منه.