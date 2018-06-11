العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

موناكو يزف بشرى سارة لمنتخب بولندا قبل المونديال

من قبل

حصل المدافع البولندي كاميل غليك الذي كان يحوم الشك حول مشاركته في نهائيات مونديال روسيا بسبب إصابة في كتفه، على الضوء الأخضر من فريقه موناكو الفرنسي للدفاع عن ألوان بلاده.

Reuters

 

وقال موناكو مساء الإثنين: "بعد الفحوص التي أجريت اليوم (الاثنين) ونظراً إلى التطور الإيجابي، منح موناكو كاميل غليك الإذن بالانضمام إلى المنتخب البولندي".

وعانى المدافع البالغ 30 عاماً من إصابة في كتفه تعرض لها خلال التمارين في الرابع من حزيران/يونيو.

وتخوف البولنديون من عدم مشاركته معهم في نهائيات روسيا التي تنطلق الخميس بمباراة البلد المضيف والسعودية.

وحتى أنّ رئيس الاتحاد البولندي للعبة الأسطورة زبيغنييف بونييك غرّد في الخامس من الشهر الحالي بأنّ غليك لا يملك "أية فرصة" لخوض المونديال كونه يحتاج إلى الراحة "ستة أسابيع على أقل تقدير".

وفي المونديال الروسي، سيتواجه مع رفيقي الدرب في موناكو السنغالي كيتا بالديه في 19 حزيران/يونيو، والكولومبي راداميل فالكاو في 24 منه قبل اختتام منافسات المجموعة الثامنة ضد اليابان في 28 منه.

بولندا موناكو كاميل غليك كأس العالم روسيا FIFA 2018
السابق المنتخب الإسباني يجري مرانه ال
اقرأ
المنتخب الإسباني يجري مرانه الأول قبل الموقعة الكبرى أمام البرتغال
التالي