مواهب لا تفوتوا مشاهدتها في كأس العالم (2 من 2)

مازن الريس

ونظراً لوفرة هؤلاء الشبان فقد قمنا بتقسيمهم إلى قسمين على أن يشمل المقال الأول المجموعات الأربع الأولى والثاني بقية المجموعات من الخامسة وحتى الثامنة.

مورينيو خطف فريد

بالرغم من بلوغه 25 عاماً وشهرته التي كسبها خلال لعبه مع شاختار الأوكراني بين 2013 و2018 إلا أنّ متوسط الميدان البرازيلي فريد قد يكون سلاح تيتي البعيد عن الأضواء.

فريد لم يلعب سوى 8 مباريات دولية مع البرازيل ومانشستر يونايتد قرر خطفه حتى قبل انطلاق كأس العالم تأكيداً على موهبته الفريدة.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018

يوفيتش واستغلال مهاراته



فرض لوكا يوفيتش نفسه بقوة هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت الألماني من خلال شغله مركز رأس الحربة في العديد من المواجهات الصعبة.

يوفيتش (20 عاماً) لم يلعب سوى مباراة ودية وحيدة مع صربيا علماً أنّه سجّل 8 أهداف في الدوري الألماني بمعدل هدف كل 116 دقيقة تقريباً.

براندت رهان لوف



التشكيك بوقوف يواكيم لوف في وجه المواهب الشابة عقب استبعاد سانيه قد ينهيه قطعياً الواعد جوليان براندت (22 عاماً).

نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا الأولمبي قد يكون أبرز مواهب كأس العالم القادمة في روسيا.

لوزانو وفرصة الخروج من آيندهوفن



يوجد تسليم منقطع النظير بموهبة هيرفينغ لوزانو (22 عاماً) التي أثبتها في الدوري الهولندي.

لوزانو سجّل 17 هدفاً في 29 مباراة مع آيندهوفن ويملك فرصة جيدة للخروج إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى في حال تألقه المتوقع مع المكسيك.

تيلمانس هدية موناكو لبلجيكا

أصبح لاعب الوسط يوري تيلمانس أكثر نضجاً بعد موسمه الجيد مع موناكو.

صاحب الـ21 عاماً جلبه موناكو قبل بداية الموسم الفائت وأشركه في 27 مباراة منها 18 أساسياً.

أرنولد انطلق كالسهم

نال الظهير الأيمن العصري ألكسندر أرنولد مكافأة تألقه مع ليفربول الموسم المنقضي.



أرنولد (19 عاماً) كان عاملاً مساعداً لتألق صلاح رغم صغر سنه ويعد إضافة حقيقية لتشكيلة إنكلترا الواعدة.

الصرارفي وطموحات تونس



من المتوقع أن يعوّل نبيل معلول كثيراً على مهارات الصرارفي كبديل يعطي الإضافة لتشكيلة تونس.

لاعب نيس الفرنسي (20 عاماً) يملك السرعة والمهارة اللازمة كي يكون بين أوراق معلول الرابحة.

نيانغ ومساندة مانيه

عندما يتم الحديث عن السنغال في الوقت الحالي فإنّ الأنظار جميعها تتوجه إلى مانيه رئة منتخب أسود التيرانغا.

تأخر انضمام نيانغ إلى منتخب السنغال عقب تمثيله الفئات العمرية لفرنسا لعب دوراً في قلة مبارياته الدولية مع السنغال (3) إلا أنّ صاحب الـ23 عاماً يملك الكثير لإضافته.

