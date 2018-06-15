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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مواجهة مشوقة بين كرواتيا ونيجيريا

تقام السبت مباراة مشوقة بين كرواتيا ونيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

AFP

تبدو مباراة كرواتيا ونيجيريامتكافئة إلى حد بعيد في ظل المستوى الذي قدمه كل من الفريقين خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة للمونديال والإمكانيات التي يتمتع بها كل منهما.

وتمثل مباراة الغد مواجهة بين فريقين أحدهما يعتمد على الشباب والحماس وهو المنتخب النيجيري والآخر يحفل بعناصر الخبرة في مختلف صفوفه وخاصة خط الوسط وهو المنتخب الكرواتي.

ويخوض المنتخب النيجيري بقيادة مدربه الألماني غيرنت روهر مباراة الغد بهدف تحقيق فوز مبكر في بداية مسيرته بالبطولة وإكساب لاعبيه الخبرة التي يحتاجونها وذلك قبل المباراتين التاليتين أمام الأرجنتين وأيسلندا.

ولكن مهمة النسور لن تكون سهلة حيث يواجه الفريق منتخباً طموحاً يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بل إنه يعتمد على خط وسط عامر بالخبرة يضم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش نجمي ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، تتركز عناصر الخبرة في المنتخب النيجيري في عدد قليل للغاية من اللاعبين أبرزهم جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي الإنكليزي سابقاً والمحترف حالياً في الدوري الصيني والمهاجم أحمد موسى الذي خاض النصف الثاني من الموسم المنقضي مع فريق سيسكا موسكو الروسي على سبيل الإعارة من ليستر سيتي الإنكليزي.
 

نيجيريا منتخب كرواتيا
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