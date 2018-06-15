مواجهة مشوقة بين كرواتيا ونيجيريا

تبدو مباراة كرواتيا ونيجيريامتكافئة إلى حد بعيد في ظل المستوى الذي قدمه كل من الفريقين خلال مسيرته في التصفيات المؤهلة للمونديال والإمكانيات التي يتمتع بها كل منهما.

وتمثل مباراة الغد مواجهة بين فريقين أحدهما يعتمد على الشباب والحماس وهو المنتخب النيجيري والآخر يحفل بعناصر الخبرة في مختلف صفوفه وخاصة خط الوسط وهو المنتخب الكرواتي.

ويخوض المنتخب النيجيري بقيادة مدربه الألماني غيرنت روهر مباراة الغد بهدف تحقيق فوز مبكر في بداية مسيرته بالبطولة وإكساب لاعبيه الخبرة التي يحتاجونها وذلك قبل المباراتين التاليتين أمام الأرجنتين وأيسلندا.

ولكن مهمة النسور لن تكون سهلة حيث يواجه الفريق منتخباً طموحاً يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بل إنه يعتمد على خط وسط عامر بالخبرة يضم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش نجمي ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، تتركز عناصر الخبرة في المنتخب النيجيري في عدد قليل للغاية من اللاعبين أبرزهم جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي الإنكليزي سابقاً والمحترف حالياً في الدوري الصيني والمهاجم أحمد موسى الذي خاض النصف الثاني من الموسم المنقضي مع فريق سيسكا موسكو الروسي على سبيل الإعارة من ليستر سيتي الإنكليزي.

