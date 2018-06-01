مهاجم ايسلندا غودموندسون" ايسلندا تحظى بالاحترام

بعد موسم جيد حقق خلاله ثماني تمريرات حاسمة وهدفين في الدوري الإنكليزي الممتاز، استحق المهاجم أن يكافأ بتمديد عقده لثلاثة أعوام إضافية مع بيرنلي الذي حقق المفاجأة بتأهله الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.



س: ما الذي تعنيه لك كأس العالم؟

يوهان بيرغ غودموندسون: "عندما كنت أصغر سنا، لم أظن أبدا بأنني سأشارك في كأس العالم مع ايسلندا. كنت أحلم دائما بالمشاركة، لكنني لم أظن يوما بأن هذا الأمر سيصبح حقيقة. إنه لأمر رائع بالنسبة لأمة صغيرة مثل أيسلندا أن تتأهل. إنه إنجاز هائل".



س: هل تشعر بأن التوقعات باتت أكبر بعد مشوراكم في كأس أوروبا 2016؟

ج: "قد يكون الأمر كذلك، لكن ما زلنا دولة صغيرة. ليس لدينا حتى الآن أي لاعب في الأندية الكبرى في أوروبا، لذلك سنكون دائما الفريق الأقل شأنا. لكن الناس سوف يتابعونا بالتأكيد علينا لرؤية ما سنحققه. سيحترمنا الخصوم أكثر مما كان الوضع في الماضي. لكننا نعرف ما يمكننا فعله ونعرف أن الأمر سيكون صعبا".



س: ما هي طموحات ايسلندا؟

ج: "مثل كأس أوروبا. نريد التأهل عن المجموعة، وبعدها كل شيء سيكون حقا بمثابة اضافة. لكن أولا وقبل كل شيء، نريد التأهل عن المجموعة".



س: ما رأيك بمجموعتكم لاسيما الأرجنتين؟

ج: "قلت قبل القرعة: +أريد البرازيل أو الأرجنتين. في أول مباراة في كأس أوروبا، واجهنا (البرتغالي كريستيانو) رونالدو، وهذه المرة سيكون ميسي. نجحنا في احتواء رونالدو (1-1)، لذلك نأمل أن نفعل الشيء نفسه ضد ميسي. أعتقد أنه على الصعيد الهجومي، الأرجنتين هو على الأرجح أحد المنتخبات في البطولة. لكن أعتقد أن لديهم بعض المشاكل. ربما ليست مشاكل في الحقيقة، لكن بعض المدافعين لا يلعبون على مستوى مماثل لمهاجميهم. آمل أنه أمر يمكننا استغلاله لصالحنا".



س: كيف تخططون للعب ضد ميسي؟

ج: "من المحتمل أن يكون هناك بعض اللاعبين الذين سيركضون خلفه خلال المباراة. هل يكفي الأمر بأن تراقبه؟ بالطبع لا، نحن نعلم أن يتوجب علينا على الأرجح الدفاع كثيرا (...) يتوجب علينا ببساطة أن ندافع، وسنرى الى أين سيقودنا ذلك".



س: بخصوص كرواتيا ونيجيريا؟

ج: "لقد تغلبنا على الكرواتيين في المرة الأخيرة وأعطانا هذا الأمر دفعة قوية من الثقة. فزنا بالمجموعة (في التصفيات) وذلك منحنا الكثير من الثقة. نيجيريا موجودة أيضا. يتمتعون بلاعبين جيدين يلعبون في الدوري الانكليزي الممتاز. إنها مجموعة صعبة، لكن كأس العالم دائما صعبة".



س: هل تشعر أن اللاعبين الايسلنديين يتطورون نحو الأفضل؟

ج: "نعم، بالتأكيد، وبحق. نقوم بعمل جيد جدا في المنتخب الوطني. عدد من لاعبي المنتخب في امكانهم اللعب على مستوى أعلى، لكن هذا أمر صعب. في بعض الأحيان يتم تجاهل اللاعبين الايسلنديين لأن هناك ربما لاعبا برازيليا، لكنه ليس أفضل دائما. أعتقد أن اللاعبين الايسلنديين جيدون ولديهم أخلاقيات عمل جيدة جدا. بالنسبة إلي، لاسيما خلال اللعب مع بيرنلي، فهذا الأمر يفيدني بشكل جيد جدا".



س: ما مدى أهمية غيلفي سيغوردسون في الفريق؟

ج: "إنه النجم الأكبر. يلعب في الدوري الانكليزي الممتاز منذ فترة طويلة. من الواضح أنه لاعب كرة قدم كبير، لكنه يركض أيضا في كل مكان، يقوم بواجبه الدفاعي. عندما نرى أكبر نجم في الفريق يركض في كل مكان، يقوم بالعمل الدفاعي، تقول لنفسك يجب عليك القيام بذلك أيضا".