من هو أكثر لاعب سيؤثر في مشوار المنتخب المغربي في المونديال؟

على الرغم من وقوعه في خضم المجموعة الثانية، المعقدة للغاية، إلى جانب العملاق وبطل العالم 2010 إسبانيا وبطلة أوروبا البرتغال، والعنيد الآسيوي إيران، فإنّ المنتخب المغربي يملك حظوظاً تبدو قائمة، وذلك بفضل ثلة من النجوم اللامعين في أوروبا يقودهم صمّام دفاع يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب مهدي بن عطية.

بن عطية وزياش وبوطيب وبلهندة ودرار وداكوستا وحكيمي وأمرابط والأحمدي وحارث وغيرهم، سيكونون الدعامة الأساسية لأفكار المدرب الفرنسي هيرفي رينار، الذي سيسعى لتوظيف مهارات هؤلاء اللاعبين الأفذاذ لإعلاء الراية المغربية في المونديال الروسي وإمكانية تحقيق حلم العبور إلى الدور ثمن النهائي والذي سيكون أمراً تاريخياً يحدث لأول مرة منذ مونديال 1986 بالمكسيك.

وبرغم أنّ للأسود أكثر من اسم مرشح لخطف الأضواء على الأراضي الروسية، إلاّ أنّ الأنظار ستتوجه إلى ثلاثي بعينه من المنتظر أن يكون حاسماً في حال تحقيق أي نتيجة إيجابية مغربية.

مهدي بن عطية (المدافع المحوري وقائد المنتخب، 31 عاماً)

حكيم زياش (متوسط ميدان المنتخب وصانع ألعابه، 25 عاماً)

خالد بوطيب (مهاجم المنتخب، 31 عاماً)

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