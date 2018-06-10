من سيخطف الأنظار في تشكيلة تونس بالمونديال ؟

عاد المنتخب التونسي إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً منذ مونديال 2006 بألمانيا، ليدوّن اسمه في سجلات المحفل الكروي العالمي للمرة الخامسة في تاريخه.

منتخب نسور قرطاج يضم في صفوفه جملة من المواهب التي يعلق عليها الجمهور التونسي آمالاً كبيرة في تحقيق حلم العبور إلى الدور الثاني لأول مرة في التاريخ.

أجبرت الاصابة نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني على الغياب، لكن احتجابه عن المونديال وجه الأنظار إلى أسماء أخرى في تشكيلة المدرب نبيل معلول أبرزها وهبي الخزري ونعيم السليتي وعلي معلول.

يملك هذا الثلاثي كل مقومات البروز والنجاح في تقديم مونديال جيّد، لكن المهم أن يكون توهّج أحدهم أو ثلاثتهم في مصلحة المنتخب التونسي لتتحقق الأهداف وتحلق النسور في سماء روسيا.

نعيم السليتي صانع ألعاب المنتخب (25 عاماً)

وهبي الخزري مهاجم المنتخب (27 عاماً)

علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب (28 عاماً)

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