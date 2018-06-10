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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

من سيخطف الأنظار في تشكيلة تونس بالمونديال ؟

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يعوّل المنتخب التونسي المشارك في كأس العالم 2018 بروسيا على مجموعة من اللاعبين الطامحين إلى الظهور بأحسن صورة في أعظم حدث لكرة القدم.

beIN SPORTS

عاد المنتخب التونسي إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً منذ مونديال 2006 بألمانيا، ليدوّن اسمه في سجلات المحفل الكروي العالمي للمرة الخامسة في تاريخه.

منتخب نسور قرطاج يضم في صفوفه جملة من المواهب التي يعلق عليها الجمهور التونسي آمالاً كبيرة في تحقيق حلم العبور إلى الدور الثاني لأول مرة في التاريخ.

أجبرت الاصابة نجم المنتخب التونسي يوسف المساكني على الغياب، لكن احتجابه عن المونديال وجه الأنظار إلى أسماء أخرى في تشكيلة المدرب نبيل معلول أبرزها وهبي الخزري ونعيم السليتي وعلي معلول.

يملك هذا الثلاثي كل مقومات البروز والنجاح في تقديم مونديال جيّد، لكن المهم أن يكون توهّج أحدهم أو ثلاثتهم في مصلحة المنتخب التونسي لتتحقق الأهداف وتحلق النسور في سماء روسيا.

نعيم السليتي صانع ألعاب المنتخب (25 عاماً) 

 

وهبي الخزري مهاجم المنتخب (27 عاماً)

 

علي معلول الظهير الأيسر للمنتخب (28 عاماً)

 

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