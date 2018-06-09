العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

منتخب البرتغال يصل إلى موسكو

من قبل

وصل منتخب البرتغال لكرة القدم بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، السبت إلى موسكو، قبل أسبوع من انطلاق منافسات مونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

REUTERS

وأوقعت القرعة البرتغال، بطلة أوروبا 2016، في المجموعة الثانية مع جارتها إسبانيا الفائزة باللقب القاري مرتين (2008 و2012) واللقب العالمي عام 2010 في جنوب أفريقيا، والتي تضم أيضاً المغرب وإيران.

وتلتقي البرتغال مع إسبانيا في افتتاح منافسات المجموعة في 15 حزيران/يونيو في سوتشي، المدينة الواقعة في جنوب روسيا والتي احتضنت أولمبياد 2014 الشتوي، والفائز في تلك المباراة سيتصدر على الأرجح المجموعة.

وستقيم البرتغال معسكرها بالقرب من مطار موسكو-جوكوفسكي، فيما وصل منتخب إسبانيا الخميس إلى مكان إقامته في مدينة كراسنودار في جنوب البلاد. 

منتخب البرتغال
السابق مباريات مصر في كأس العالم والق
اقرأ
مباريات مصر في كأس العالم والقنوات الناقلة
التالي