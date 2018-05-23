منتخب الأرجنتين يخسر جهود روميرو

وأصيب الحارس البديل لمانشستر يونايتد الانكليزي بركبته اليمنى خلال تمارين منتخب بلاده في بوينوس ايرس.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان "سيتم حذف اسم روميرو من لائحة اللاعبين الـ23 الذين سيشاركون في كأس العالم 2018 في روسيا".

وروميرو (31 عاماً) هو الحارس الأرجنتيني الأكثر خوضاً للمباريات الدولية، ومثل بلاده في نهائيات مونديالي 2010 و2014.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني أن روميرو عانى من انسداد في ركبته اليمنى وسيجري تقييمه جراحياً، وسيتم الاعلان عن بديله "في الايام المقبلة".

وفضلاً عن خبرته في كاس العالم، مثل روميرو بلاده في كوبا أميركا ثلاث مرات وكان ضمن تشكيلة بلاده المتوجة في أولمبياد بكين 2008.

وخسرت الأرجنتين نهائي مونديال 2014 امام المانيا، وستخوض الدور الاول في مونديال 2018 ضمن المجموعة الرابعة مع ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.