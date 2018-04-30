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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

منتخب إسبانيا المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم

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كشفت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية نشرت الاثنين أن إسبانيا، حاملة لقب 2010، مرشحة بقوة للظفر بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل أمام البرازيل وفرنسا.

Reuters

وجاءت ألمانيا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014، في المركز الرابع أمام إنكلترا وبلجيكا والأرجنتين.

وحلت البرتغال بطلة النسخة الأخيرة لكأس أوروبا عام 2016 في المركز التاسع أمام سويسرا.

أما روسيا، البلد المضيف، فجاءت في المرتبة 14 على لائحة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في 15 تموز/يوليو في موسكو، أمام الأوروغواي وبولندا.

ولتحديد ترتيبه، استخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو مؤسسة مقرها في نوشاتيل بسويسرا والتي أنشأها فيفا، مؤشر "القوة".

ويجمع هذا المؤشر متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي تم لعبها منذ 1 تموز/يوليو 2017 من قبل 23 لاعباً الأكثر استخداماً لكل منتخب خلال التصفيات مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون في صفوفها.

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