ملعب لوجنيكي جاهز لافتتاحية كأس العالم روسيا FIFA 2018

محمد أنور قلمامي - موسكو

تصوير - سامر الرجال

شارفت التحضيرات اللوجستية والتقنية على النهاية بملعب لوجنيكي لاستضافة المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018 والتي ستدور غداً الخميس على الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في روسيا.

ملعب بمواصفات عالمية

لم يكن اختيار ملعب لوجنيكي لاحتضان مباراتي الافتتاح والاختتام من قبيل الصدفة بل كان القرار مدروسا بعناية إذ يعد الاستاد الرئيسي للبطولة الأهم في العالم من خيرة الملاعب على الصعيد الدولي.

وتبلغ طاقة استيعاب ملعب لوجنيني الذي يقع في ضواحي موسكو عاصمة روسيا الاتحادية قرابة 81 آلف متفرجاً.

كما يتميز الاستاد بأحدث التجيهزات على مستوى ري العشب، حجرات الملابس واللوحة الإلكترونية والمعلقات الإشهارية وغيرها من المرافق الإعلامية والطبية.

أرضية مميزة

لاحت أرضية ملعب لوجنيكي جاهزةً للمباراة الافتتاحية للمونديال وقد لاقت استحسان جميع الحاضرين من صحفيين من مختلف وسائل الإعلام العالمية وحتى من المسؤولين المحليين والأجانب الذين توافدوا اليوم لمعاينة حالة العشب واكتشاف بقية أرجاء الاستاد الرائع.

ومن المتوقع أن تدور مواجهة روسيا والسعودية في أفضل الظروف مما يوحي بأن المباراة ستشهد مستوى مرموقاً.