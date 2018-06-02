معلول يستبعد العكايشي وبن شريفية عن تشكيلة تونس النهائية

وأورد الاتحاد عبر موقعه اليوم التشكيلة النهائية، غداة مباراة ودية ضد تركيا انتهت بالتعادل (2-2) بهدفي أنيس البدري والفرجاني ساسي.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السابعة مع انكلترا وبلجيكا وبنما، وتستهل مبارياتها ضد انكلترا في 18 حزيران/يونيو.

ويغيب نجم "نسور قرطاج" يوسف المساكني عن المونديال بسبب إصابة قوية بركبته تعرض لها مع فريقه الدحيل القطري.

وكان معلول استدعى منتصف أيار/مايو تشكيلة أولية من 29 لاعبا تعادلت مع البرتغال 2-2 بهدفي أنيس البدري وفخر الدين بن يوسف ثم تركيا بالنتيجة عينها. وتخوض تونس مباراة استعدادية أخيرة في التاسع من حزيران/يونيو ضد اسبانيا بطلة العالم 2010، والتي تشارك في المجموعة الثانية من المونديال الروسي مع البرتغال والمغرب وإيران.

واستغنى معلول عن خليل شمام (الترجي)، معز بن شريفية (الترجي)، بلال المحسني (داندي يونايتد الاسكتلندي)، كريم لعريبي (تشيزينا الايطالي)، محمد وائل العربي (تور الفرنسي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).

وكتب العكايشي العائد الى المنتخب بعد غياب في صفحته على موقع فيسبوك "حظ موفق لأصحابي في كأس العالم بروسيا . شكرا للإطار الفني على اختياراته ... تحيا تونس. والله لا يضيع أجر المجتهدين".



وفيما يأتي التشكيلة الرسمية

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي)، معز حسن (شاتورو الفرنسي)، فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)

الدفاع: حمدي النقاز (الزمالك المصري)، ديلان برون (غنت البلجيكي)، رامي البدوي (النجم الساحلي)، يوهان بن علوان (ليستر سيتي الانكليزي)، صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي)، ياسين مرياح (الصفاقسي)، أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)

خط الوسط: الياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، الفرجاني ساسي (النصر السعودي)، أحمد خليل (الافريقي)، سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي)

الهجوم: فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي)، أنيس البدري (الترجي)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، وهبي الخزري (رين الفرنسي)، نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)، صابر خليفة (الافريقي).



