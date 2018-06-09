مصر في المونديال – إنفوغراف

يخوض المنتخب المصري نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الظهور في بطولتي "إيطاليا 1934" وإيطاليا 1990"، وبالتأكيد فإن جميع لاعبي منتخب الفراعنة وجماهيرهم متعطشين لخوض غمار كأس العالم روسيا FIFA 2018، وتحقيق الفوز الأول من ثم في تاريخ مشاركات المصريين، بعد أن كانت أفضل نتائجهم هي التعادل مع هولندا بطلة أوروبا وقتها في مونديال 1990 (1-1) وما يدعم أحلام المصريين هو تألق المحترفين في صفوف المنتخب في عدد من بطولات الدوري الهامة في أوروبا، وبالتأكيد فإن أبرزهم نجم ليفربول محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وهداف البطولة.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الأسئلة الصعبة تنتظر الأرجنتيني هيكتور كوبر فيما يخص تشكيلة المنتخب المصري في المونديال، أولها فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى وهل سيشارك عصام الحضري كحارس أساسي أم سيشرك كوبر محمد الشناوي حارس الأهلي الذي يفتقد بشكل واضح إلى الخبرة الدولية.