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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مصر تختتم تحضيراتها المونديالية بمواجهة بلجيكا

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ستكون المباراة التحضيرية الأخيرة لمصر ضد بلجيكا في السادس من حزيران/يونيو قبل السفر من أجل المشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018، وذلك بحسب ما أعلن الخميس مدير المنتخب إيهاب لهيطة.

Reuters

وكشف لهيطة في الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع فيسبوك، أن المنتخب سيتوجه إلى بروكسل قبل يوم من المباراة التي ستقام على ملعب الملك بودوان.

ويخوض "الفراعنة" مباراتين أخريين قبل لقاء بلجيكا، ضد الكويت في 26 أيار/مايو على أرض الأخيرة، وكولومبيا في الأول من حزيران/يونيو في إيطاليا.

وتبدأ مصر مشوارها في مونديال 2018 في 15 حزيران/يونيو ضد الأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والسعودية.

وكانت مصر استهلت استعداداتها للنهائيات بالخسارة أمام البرتغال 1-2 ثم اليونان صفر-1.
 

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