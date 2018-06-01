مصر تتعادل سلبياً مع كولومبيا

وتبادل الطرفان السيطرة في الشوط الأول مع افضلية واضحة لكولومبيا، وأضاع لمصر طارق حامد ومروان محسن ورمضان صبحي، ومن الطرف الاخر راداميل فالكاو (مرتان) وخاميس رودريغيز وخوان كوادرادو وماتيوس اوريبي.

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه بيكرمان ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، فيما دفع مواطنه هكتور كوبر مدرب مصر بعصام الحضري (45 عاماً) الذي يأمل بأن يصبح أكبر حارس يخوض المونديال، بدلاً من محمد الشناوي.

واستمر النسج في هذا الشوط على نفس المنوال، سيطرة ميدانية نسبية لكولومبيا، واضاعة فرص من الجانبين لينتهي اللقاء بتعادلهما سلبياً.

وكانت مصر تعادلت مع الكويت 1-1 في 26 مايو، وستلعب ضد بلجيكا في بروكسل في السادس من يونيو.

وأوقعت قرعة المونديال مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية، فيما ستلعب كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب بولندا والسنغال واليابان.