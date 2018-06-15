مشاهدة مباراة نيجيريا وكرواتيا بث مباشر عبر beIN SPORTS

مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وكرواتيا

تخوض نيجيريا أولى مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وايسلندا.

مباراة نيجيريا وكرواتيا ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة كرواتيا ونيجيريا؟

تبث مباراة كرواتيا ونيجيريا يوم السبت 16 يونيو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

موعد المباراة وفقاً لتوقيت القاهرة سيكون في تمام الساعة 21:00.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.