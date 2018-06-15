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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر عبر beIN SPORTS

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يشهد يوم السبت مباراة فرنسا وأستراليا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم روسيا 2018، حيث ستكون إمكانية المشاهدة متاحة فقط عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا وأستراليا 

 

تستهل فرنسا مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه أستراليا يوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الدنمارك وبيرو. 

مباراة فرنسا وأستراليا ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

 

موعد مباراة فرنسا وأستراليا؟

تبث مباراة فرنسا وأستراليا يوم السبت 16 يونيو في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

 

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

 

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.

للاطلاع على تفاصيل المباراة الفنية وجميع مستجدات المنتخبين اضغط هنا.

منتخب فرنسا أستراليا
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