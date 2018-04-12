مدرب اليابان الجديد يتطلع لبلوغ الدور الثاني

وأقال الاتحاد الياباني الاثنين المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، وعين المحلي أكيرا بدلاً منه في مهمة طوارىء، قبل شهرين من انطلاق المونديال.

وقال نيشينو في مؤتمر صحافي حاشد في طوكيو "أريد أن أتخطى الدور الأول بالطبع، وأعتقد أننا سنكون قادرين على المنافسة والتحدي تماماً".

وتشارك اليابان في كأس العالم المقررة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/يوليو في المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال.

وكان خليلودزيتش تولى تدريب منتخب "السامواري" في آذار/مارس عام 2015، ونجح في قيادته الى نهائيات كأس العالم، إلا أنه تعرض للانتقادات بسبب النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الآونة الأخيرة خلال المباريات الودية، وأسلوبه التدريبي.

وأشار نيشينو إلى أنه سيعتمد أسلوباً "هجومياً"، وأنه سيأخذ ذلك في الاعتبار لدى اختيار التشكيلة.

وتابع "من دون أي شك، لدينا فرصة للفوز على أي منافس".

واللاعب السابق نيشينو (63 عاماً) هو مهندس أكبر انتصار للكرة اليابانية عندما قاد المنتخب للتغلب على البرازيل 1-صفر في أولمبياد أتلانتا 1996، علماً أن "سيليساو" كان يضم في صفوفه حينها النجمين رونالدو وروبرتو كارلوس.

ويتضمن سجله عدداً من الانجازات منها قيادة غامبا أوساكا كأول فريق ياباني يتوج بدوري أبطال آسيا عام 2008. وخاض غامبا أوساكا بصفته بطلاً لآسيا أهم مباراة في تاريخه في نصف نهائي كأس العالم للاندية ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي بنجومه آنذاك البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي راين غيغز وواين روني. وخسر غامبا 3-5.

ويبدأ منتخب اليابان مشواره في كأس العالم في 19 حزيران/يونيو ضد كولومبيا، ثم يلتقي السنغال في 24، وبولندا في 28 منه.