مدرب البرتغال: مواجهة إسبانيا تعد "بمستوى رائع"

أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس الخميس أن مواجهة جاره الإسباني في في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا، هي "مباراة كلاسيكية كبيرة تعد بمستوى رائع"، لافتاً إلى أن جاره سيذهب بعيداً في النهائيات التي انطلقت اليوم رغم الصدمة التي تلقاها بإقالة مدربه جولن لوبيتيغي قبل يومين من مباراتهما في سوتشي.

في ما يأتي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي لسانتوس الخميس:



القمة: "حفل كروي كبير"





فرناندو سانتوس: "انها مباراة كلاسيكية كبيرة في كرة القدم. نحن بلدان لديهما الكثير من القواسم المشتركة مع حدود مشتركة. نحن جيران وكل منا يملك فريقا بجودة عالية سيلعب من أجل الفوز، ويؤمن بقدراته.

إسبانيا هي خصم استثنائي، بصفات غير عادية. إنها نوع من المباريات التي يمكن أن نطلق عليها اسم +كلاسيكو+. لإسبانيا فريق موحد ولا أعتقد أنها تغيرت بين عشية وضحاها. سنأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في هذا الفريق، لأنه لا يوجد فريق مثالي. لا نريد أن نكون متغطرسين ولكننا مفعمون بالأمل (...) لا أعرف ما إذا كانت هذه المباراة ستكون الأفضل في دور المجموعات لكنها ستكون مباراة كبيرة على ملعب جميل. الملعب بعيد عن البرتغال ولكن العديد من المشجعين جاؤوا من بلادنا وسيستمتعون بمستوى رائع. ستكون مباراة رائعة، حفل كروي كبير وأتمنى أن تفوز البرتغال".



قضية لوبيتيغي "ربما تكون إيجابية"

سانتوس: "رغم ذلك لديهم مدرب كبير جدا في شخص فرناندو هييرو. لا أعرف ما الذي سيحدث بشكل ملموس، من هم اللاعبين الذين سيدفع بهم، لكنهم سيقدمون بطولة رائعة. بالنسبة لي، سأقوم بعملي كما درجت العادة دائما. بالنسبة للباقي، لا يهمني، الشيء المهم هو المباراة. إسبانيا ستحاول الفوز وتعتقد بأنها قادرة على الفوز، لكنهم سيواجهون خصما يعتقد أيضا بانه قادر على تحقيق الفوز".

جواو موتينيو: "لا أعتقد أن (إقالة لوبيتيغي) ستكون سلبية، حتى أنها قد تكون إيجابية، الفريق الإسباني استعد بشكل جيد جدا منذ أسابيع، وهذا التغيير (المدرب) لن يغير شيئا كثيرا في أسلوب لعبه. سيبقون أوفياء لمبادئهم. إنه فريق قوي جدا ومتحد للغاية وسيكون تحديا كبيرا أمامنا".



رونالدو "يشعر بحالة جيدة جدا"



سانتوس: "هو قائد استثنائي، لاعب استثنائي وحاسم كقائد داخل وخارج الملعب، وخاصة في التدريب. ولكن الأكثر أهمية منه أو مني هو الفريق. إنه يشعر بحالة جيدة جدا قبل هذه المباراة ويعرف أننا في المقام الأول مجموعة".

