مدرب أستراليا سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه

وصرح فان مارفيك (66 عاماً) في مقابلة مع يرفاكس ميديا احدى أكبر وسائل الاعلام الأسترالية "اذا كنت ترغب في أن تحصل على فرصة في المونديال، فهذه التفاصيل مهمة. يجب أن نكون محترفين. احتاج اليهم (المساعدون) لأنني لا أملك الوقت. ومن أجل تولي مسؤولية المنتخب، عليّ العمل مع أشخاص أعرفهم".

وسيعاون المدرب الهولندي في روسيا مواطنوه مارك فان بوميل، رويل كومون، يورغن ديركس وتاكو فان دن فيلدي، إضافة إلى محللين إثنين للفيديو ومراقبين إثنين للمنتخبات المنافسة.

وتابع فان مارفيك، الذي تعاقد مع الاتحاد الأسترالي في يناير الماضي بعد الرحيل المفاجىء للمدرب السابق آنج بوستيكوغلو، قائلاً "يتوجب على مساعدي أن يروا من خلال عيني ومعرفة ماذا أريد أن أفعل".

أضاف "كنت أحب العمل مع أستراليين، ولكن ليس لدي الوقت. التعرف (عليهم) يتطلب الوقت وليس لدي الفرصة السانحة لذلك".

وفشل فان مارفيك في قيادة منتخب هولندا للفوز بأول كأس عالمية في تاريخه بعدما سقط في نهائي مونديال 2010 بخسارته أمام إسبانيا (صفر-1)بعد تمديد الوقت، وهو سيقود منتخب أستراليا حتى نهاية المونديال وسيتقاضى 650 ألف يورو (760 ألف دولار) خلال هذه الفترة.

وختم الهولندي الذي أقيل من تدريب المنتخب السعودي بعدما نجح في قيادته لبلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخ "الأخضر"، قائلاً "يعرفون (المساعدون) طريقتي بالعمل وأسلوب اللعب، وأنا اعرفهم وأعرف أنهم يأتون من أجل التحدي وليس من أجل المال".

ويشارك المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة الى جانب فرنسا والبيرو والدنمارك. وتخوض أستراليا مباراتها الأولى ضد فرنسا في 16 يونيو، ضمن المونديال الذي يقام بين 14 يونيو و15 يوليو.