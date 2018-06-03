محمد صلاح يطمئن جماهير مصر بصورة وكلمتين

وأصيب محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح الأخير 3-1 منذ قرابة أسبوع.

وعقب إصابة صلاح في الكتف والتي خرج على إثرها في الدقيقة 30 من مباراة ليفربول وريال دارت الكثير من الشائعات بشأن قدرته على المشاركة من منتخب مصر في كأس العالم.

ونشر محمد صلاح في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد صورة جديدة له وهو يقوم بإجراء بعض التمارين العلاجية كتب فوقها : "مشاعر جيدة".

وزاد غياب صلاح عن وسائل التواصل الاجتماعي من الغموض بشأن حالته الصحية خاصة وأنّه لم ينشر سوى تغريدة وحيدة بعد الإصابة جاء فيها: "كانت ليلة صعبة جداً، إلا أنني مقاتل، رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

وتابع "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

وقدم صلاح موسماً استثنائياً مع ليفربول توّج على إثره بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز ونافس على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.



ومع أنّ الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكّد في أكثر من مناسبة جاهزية صلاح للمونديال لكن إمكانية عودته في مباراة مصر والأوروغواي الأولى في كأس العالم ما زالت موضع شك.

وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية. ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في 15 حزيران/يونيو أمام أوروغواي، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.