ولم يعلق النادي الانكليزي حتى مساء الاثنين على المعلومات التي أوردها الاتحاد المصري في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الاسباني السبت في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1. وتعرض اللاعب للاصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، اثر احتكاك مع قائد ريال سيرخيو راموس، وخرج من الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو).

وفي بيانه الاثنين، أشار الاتحاد المصري الى ان بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه الأربعاء إلى اسبانيا "للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى اسبانيا غدا (الثلاثاء) لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضح انه "تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح"، وان الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

وكان صلاح قد أكد في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد، كانت الأولى له منذ إصابته ليل السبت، "كانت ليلة صعبة جدا، الا انني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من انني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

أضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج اليها".

ولم يدل ليفربول بمعلومات رسمية عن إصابة صلاح منذ ليل السبت، حينما أصدر بيانا نقل فيه عن مدربه الألماني يورغن كلوب ان الاصابة "خطرة".

وتخوض مصر في 15 حزيران/يونيو مباراتها الأولى في المونديال، وذلك ضد الأوروغواي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية

ويعول المصريون بشكل أساسي على صلاح، أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم وهداف الدوري الانكليزي الممتاز، لقيادتهم في المونديال، والذي يشارك فيه منتخب "الفراعنة" للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما.

