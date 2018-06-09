مباريات مصر في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 إذ وقع الفراعنة في المجموعة الأولى بجوار كل من روسيا الدولة المستضيفة وأوروغواي والسعودية.

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وسيستهل المنتخب المصري مواجهاته في المونديال القادم يوم الجمعة الخامس عشر من يونيو/حزيران بمواجهة منتخب أوروغواي في مدينة يكاترينبورغ في مباراة سيحتضنها ملعب يكاترينبورغ أرينا وستقام في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب المصري سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة سانت بطرسبرغ لمواجهة المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور يوم الثلاثاء 19 حزيران/يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يختتم الفراعنة مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء المنتخب السعودي في مدينة فولغوغراد ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

