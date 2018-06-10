مباريات تونس في كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب التونسي غمار المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنكلترا وبلجيكا وبنما.

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يستهل المنتخب التونسي مشواره في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام المنتخب الإنكليزي يوم 18 جوان 2018 بمدينة فولغوغراد، وهي المواجهة الثانية بين المنتخبين بعد مباراتهما الشهيرة في مونديال 1998 بفرنسا والتي انتهت بفوز الإنكليز 2-صفر.

المواجهة الثانية لنسور قرطاج في مونديال روسيا ستكون امام المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان 2018 بملعب سبارتاك في العاصمة موسكو، وهي أيضاً ثاني مواجهة تجمع المنتخبين في كأس العالم، الأولى كانت في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المواجهة الثالثة والختامية للدور الأول يخوضها المنتخب التونسي أمام منتخب بنما يوم 28 جوان 2018 على ملعب موردوفيا بمدينة سارانسك.