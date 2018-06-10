مباريات المغرب في كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المغربي غمار المونديال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا بطلة العالم 2010 والبرتغال بطل اليورو في آخر نسخة بفرنسا 2016 والعنيد الآسيوي إيران، ثالث المتأهلين إلى كأس العالم بعد كل من روسيا التي أعفيت من خوض التصفيات باعتبارها منظمة الحدث، وثانياً عملاق أميركا الجنوبية، البرازيل.

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يدشّن المنتخب المغربي مغامرته المونديالية بمواجهة منتخب إيران في 15 يونيو/حزيران بمدينة سان بطرسبرغ، وتعدّ هذه المواجهة الأهم والأكثر ندية لأبناء المدرب الفرنسي هيرفي رينار، وسيكون مطلب الفوز فيها حتمياً إذا ما أراد زملاء القائد مهدي بن عطية إطالة عمر الحلم المونديالي إلى أبعد من الدور الأول.

المواجهة الثانية التي سيحتضنها ملعب لوجنيكي في موسكو بتاريخ 20 يونيو/حزيران، ستكون مزيجاً من الأحاسيس بالنسبة لأسود الأطلس، حيث سيصطدمون بالبرتغال "القوية" بطلة أوروبا والمعزّزة بأيقونتها العالمية النفيسة، كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، غير أنّ المغاربة سيواجهون هذا الامتحان متسلحين بحافز تاريخي قوي تعود ذكراه إلى مونديال المكسيك 1986، حين أبدع زملاء تيمومي والزاكي أمام "برازيل أوروبا" وتغلبوا عليهم 3-1 في مباراة لا تنسى مهّدت لإنجاز خالد، وهو بلوغ الدور الثاني كمتصدر للمجموعة السادسة آنذاك.

المباراة الثالثة والختامية في الدور الأول للمغرب والتي ستستقبلها مدينة كالينينغراد في 25 يونيو حزيران، ستكون الأكثر تعقيداً كيف لا وهي في امتحان عسير أمام عملاق الكرة الأوروبية وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب المونديالي مجدداً، منتخب إسبانيا، بطل نسخة جنوب أفريقيا 2010 وبطل اليورو في 2008 و2012.

