مباراة مصر الأكثر أهمية بالنسبة لأوروغواي

اعتبر مدافع المنتخب الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز الاثنين أن مباراة القمة ضد مصر هي "الأكثر أهمية" بالنسبة لمنتخب بلاده، وذلك قبل 4 أيام على مواجهتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وقال مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني في تصريح من معسكر الأوروغواي في نيجني نوفغورود أن المباراة المقررة في إيكاترينبورغ ستكون "الأكثر أهمية لأنها ستكشف عما سيحدث في المباريات المقبلة".

وتدرّبت الأوروغواي بقيادة مديرها الفني المخضرم أوسكار تاباريز غداة وصولها إلى روسيا وذلك لمدة ساعة في حصة مكثفة وبتشكيلتها الكاملة.

من جهته، قال فرناندو موسليرا حارس مرمى الأوروغواي التي بلغت ثمن نهائي مونديال 2014: "نحن لا نفكر في أن نكون أكبر المرشحين (...) ليس هناك شيء محدد قبل الدقائق الـ 90 للمباراة".

وبخصوص مشاركة نجم مصر وليفربول الإنكليزي محمد صلاح الذي يأمل التعافي من الاصابة في الوقت المناسب، أضاف حارس مرمى غلطة سراي التركي "أتفق مع لويس سواريز. أحب اللعب ضد الأفضل، فأنا أتدرب مع الأفضل وأريد أن يلعبوا ضد الأفضل".

وعاد صلاح إلى التدريبات الاثنين بخوض تمارين منفردة خلال الحصة التدريبية لمنتخب بلاده في غروزني، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضه في 26 أيار/مايو لإصابة قوية في الكتف الأيسر بعد احتكاك مع قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الأولى أيضاً روسيا المضيفة والسعودية اللتين تلتقيان في المباراة الافتتاحية الخميس المقبل.