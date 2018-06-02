مانويل نوير أساسيا في تشكيلة ألمانيا بعد غياب لـ8 أشهر

وترتدي مباراة السبت في النمسا أهمية بالغة لقائد المنتخب، لأن المدرب يواكيم لوف أعلن أنه سيتخذ قراره بشأن ابقائه في التشكيلة الرسمية لنهائيات مونديال روسيا والتي يتوقع ان يعلنها الأحد، بناء على أدائه في هذا اللقاء.

وغاب نوير (32 عاما) منذ 16 أيلول/سبتمبر بعد عملية جراحية بسبب كسر في القدم اليسرى، علما انه غاب قبل ذلك لأشهر بسبب إصابة مماثلة. ولعب نوير للمرة الأولى الاثنين لنصف ساعة ضد منتخب ألمانيا للشباب دون 20 عاما، ثم لعب الاربعاء شوطا كاملا ضد المنتخب نفسه.

وتعود المشاركة الأخيرة لحارس بايرن مع المنتخب الى تشرين الأول/اكتوبر 2016، أي لم يلعب مع أبطال العالم منذ قرابة 20 شهرا.

ومشاركة القائد نوير اعادت حارس برشلونة الاسباني مارك-اندريه تير شتيغن الى مقاعد الاحتياط بعدما قام بالمهمة اساسيا لنحو عام.

وفي حال بقي ضمن التشكيلة النهائية لنهائيات روسيا المقررة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو المقبلين، سيحظى نوير بفرصة خوض مباراة تحضيرية أخرى قبل بدء البطولة، وستكون في 8 حزيران/يونيو ضد السعودية في ليفركوزن.

وفي التشكيلة التي يبدأ فيها مباراة السبت ضد النمسا، منح لوف هداف فرايبرغ نيلز بيترسن الذي كان استدعاؤه الى التشكيلة الأولية المكونة من 27 لاعبا بمثابة المفاجأة، فرصة خوض مباراته الأولى أساسيا بقميص "ناسيونال مانشافات". في المقابل، أبقى لوف على نجوم المنتخب توماس مولر وماتس هوميلس وطوني كروس خارج التشكيلة ضد النمسا، فيما جلس جيروم بواتنغ العائد أيضا من إصابة، على مقاعد البدلاء.